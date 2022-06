Chicago Cubs 3, St. Louis 0

Chicago

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 3 8 3 3 4 Morel cf 4 1 1 0 1 2 .266 Contreras dh 3 0 1 0 1 0 .265 Happ lf 4 0 1 1 0 0 .288 Wisdom 3b 4 1 1 0 0 0 .231 Hoerner ss 3 1 2 2 1 0 .286 Gomes c 4 0 2 0 0 0 .239 Bote 2b 4 0 0 0 0 2 .000 Heyward rf 4 0 0 0 0 0 .204 Rivas 1b 4 0 0 0 0 0 .217

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 0 5 0 1 7 Edman ss 4 0 1 0 0 0 .275 Gorman 2b 4 0 0 0 0 1 .267 Goldschmidt 1b 3 0 0 0 1 0 .336 Arenado 3b 4 0 0 0 0 1 .277 Donovan lf 3 0 1 0 0 1 .310 Yepez dh 4 0 1 0 0 1 .278 Carlson rf 3 0 1 0 0 2 .245 Bader cf 3 0 1 0 0 0 .258 Knizner c 2 0 0 0 0 0 .188 a-Nootbaar ph 1 0 0 0 0 1 .167 Herrera c 0 0 0 0 0 0 .000

Chicago 020 010 000_3 8 0 St. Louis 000 000 000_0 5 0

a-struck out for Knizner in the 8th.

LOB_Chicago 7, St. Louis 6. 2B_Happ (16), Bader (7). HR_Hoerner (4), off Pallante. RBIs_Hoerner 2 (22), Happ (36).

Runners left in scoring position_Chicago 3 (Heyward, Gomes 2); St. Louis 2 (Gorman 2). RISP_Chicago 1 for 6; St. Louis 0 for 3.

Runners moved up_Bote. GIDP_Happ.

DP_St. Louis 1 (Edman, Gorman, Goldschmidt).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Hendricks, W, 3-6 7 1-3 5 0 0 1 6 91 4.90 Martin, H, 3 2-3 0 0 0 0 0 5 4.22 Robertson, S, 9-12 1 0 0 0 0 1 12 1.95

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Pallante, L, 2-3 6 7 3 3 3 2 90 2.03 Fernández 1 0 0 0 0 1 12 0.00 Wittgren 2 1 0 0 0 1 25 4.82

Inherited runners-scored_Martin 2-0. HBP_Robertson (Donovan).

Umpires_Home, Chris Segal; First, Lance Barksdale; Second, Charlie Ramos; Third, Chris Conroy.

T_2:43. A_46,524 (45,494).

