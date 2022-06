Chicago Cubs 6, Atlanta 3

Atlanta

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 3 9 3 3 9 Acuña Jr. rf 4 0 2 0 1 0 .289 Swanson ss 3 0 1 0 2 1 .290 Riley 3b 3 0 0 1 0 2 .252 Ozuna dh 4 0 0 0 0 2 .227 Willi.Contreras c 4 0 2 0 0 0 .296 Olson 1b 4 0 0 0 0 0 .242 Duvall lf 4 2 2 1 0 1 .209 Arcia 2b 4 0 0 0 0 2 .344 Harris II cf 4 1 2 1 0 1 .324

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 6 13 5 2 12 Morel cf 5 1 1 0 0 2 .273 Wills.Contreras c 5 1 3 1 0 1 .284 Ortega dh 4 1 1 1 0 2 .257 Happ lf 4 1 1 0 0 1 .279 Villar 3b 3 0 1 2 1 1 .221 Hoerner ss 4 0 1 0 0 1 .273 Heyward rf 4 0 1 1 0 2 .203 Rivas 1b 3 2 2 0 1 1 .208 Simmons 2b 4 0 2 0 0 1 .200

Atlanta 000 020 001_3 9 1 Chicago 211 001 10x_6 13 1

E_Acuña Jr. (2), Hoerner (4). LOB_Atlanta 8, Chicago 8. 2B_Willi.Contreras (8), Duvall (11), Heyward (5), Wills.Contreras (13). HR_Duvall (8), off Steele; Ortega (3), off McHugh. RBIs_Duvall (26), Riley (40), Harris II (12), Villar 2 (15), Wills.Contreras (27), Heyward (10), Ortega (9). SB_Wills.Contreras (3). SF_Riley.

Runners left in scoring position_Atlanta 4 (Riley, Swanson, Ozuna, Olson); Chicago 6 (Ortega 2, Hoerner, Rivas, Simmons, Happ). RISP_Atlanta 1 for 6; Chicago 2 for 13.

Runners moved up_Morel. GIDP_Olson, Morel.

DP_Atlanta 1 (Swanson, Olson); Chicago 2 (Rivas, Hoerner, Wills.Contreras; Rivas, Simmons).

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Wright, L, 7-4 6 11 5 5 1 8 95 2.94 McHugh 1 2 1 1 1 2 19 3.65 Cruz 1 0 0 0 0 2 13 1.50

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Steele, W, 2-5 5 5 2 2 3 3 90 4.27 Wick, H, 3 1 2-3 1 0 0 0 2 19 4.50 Effross, H, 8 1 1-3 1 0 0 0 3 22 3.10 Martin 1 2 1 1 0 1 21 5.03

Inherited runners-scored_Effross 1-0. WP_Wright.

Umpires_Home, Doug Eddings; First, Bill Miller; Second, Jeremy Riggs; Third, Roberto Ortiz.

T_2:55. A_40,755 (41,649).

