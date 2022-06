Chicago White Sox 13, Detroit 0

Chicago

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 46 13 22 13 3 11 Pollock lf 4 2 2 0 1 0 .262 Vaughn 1b 6 1 3 0 0 1 .315 Robert cf 4 1 1 0 0 2 .283 a-L.García ph-rf 2 0 0 0 0 1 .199 Abreu dh 5 3 4 2 1 1 .272 Moncada 3b 6 2 5 5 0 0 .181 Engel rf-cf 6 1 1 1 0 2 .226 Harrison 2b 5 1 3 1 0 1 .198 Zavala c 5 1 2 3 0 1 .222 Mendick ss 3 1 1 1 1 2 .288

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 0 4 0 0 6 Reyes rf-cf 4 0 1 0 0 1 .341 H.Castro ss-p-ss 4 0 0 0 0 1 .299 Cabrera dh 3 0 1 0 0 1 .289 Grossman rf 1 0 0 0 0 0 .199 Meadows lf 3 0 1 0 0 0 .250 Barnhart p 1 0 0 0 0 0 .233 Schoop 2b 4 0 1 0 0 1 .190 W.Castro cf-ss-3b 3 0 0 0 0 0 .250 Torkelson 1b 3 0 0 0 0 1 .178 Haase c 3 0 0 0 0 0 .178 Clemens 3b-p-lf 3 0 0 0 0 1 .077

Chicago 302 222 011_13 22 1 Detroit 000 000 000_0 4 0

a-struck out for Robert in the 7th.

E_Velasquez (3). LOB_Chicago 11, Detroit 5. 2B_Vaughn (10), Moncada (3), Abreu 2 (14). 3B_Engel (1). HR_Moncada (3), off Faedo; Mendick (3), off Faedo; Zavala (1), off Lange. RBIs_Moncada 5 (12), Abreu 2 (30), Harrison (6), Mendick (14), Zavala 3 (4), Engel (8).

Runners left in scoring position_Chicago 6 (Engel, Zavala, Abreu, Pollock 3); Detroit 2 (Torkelson, H.Castro). RISP_Chicago 8 for 22; Detroit 0 for 3.

Runners moved up_Robert, Zavala. GIDP_Robert, Vaughn, L.García.

DP_Detroit 3 (H.Castro, Schoop, Torkelson; Clemens, Schoop, Torkelson; W.Castro, H.Castro, Torkelson).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Velasquez 2 2-3 1 0 0 0 3 41 4.93 Martin, W, 1-2 5 1-3 3 0 0 0 3 58 3.05 Ruiz 1 0 0 0 0 0 10 5.32

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Faedo, L, 1-3 3 9 7 7 1 5 80 4.28 Foley 1 2 0 0 0 0 12 2.18 Lange 1 2 2 2 1 3 32 2.13 Jiménez 1 2 2 2 0 2 19 4.24 H.Castro 1 1 0 0 0 1 13 0.00 Clemens 1 3 1 1 1 0 16 9.00 Barnhart 1 3 1 1 0 0 17 9.00

Inherited runners-scored_Martin 2-0, Foley 2-1. HBP_Faedo (Pollock), Lange (Mendick). WP_Faedo.

Umpires_Home, Jeremy Riggs; First, Roberto Ortiz; Second, Doug Eddings; Third, Bill Miller.

T_2:51. A_20,726 (41,083).

