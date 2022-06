Chicago White Sox 8, Texas 3

Texas

Texas AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 3 6 3 1 12 Semien 2b 4 0 0 0 0 1 .218 Seager ss 4 1 1 1 0 1 .224 A.García cf 4 1 2 1 0 1 .230 Calhoun dh 4 0 0 0 0 4 .241 Huff c 4 0 1 0 0 2 .339 Lowe 1b 4 1 2 1 0 0 .276 B.Miller lf 4 0 0 0 0 1 .220 Duran 3b 3 0 0 0 0 0 .273 Walker rf 2 0 0 0 1 2 .071

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 8 11 7 4 7 Pollock lf 5 0 2 1 0 1 .237 Vaughn rf 2 0 0 0 2 2 .284 Engel rf 0 0 0 0 0 0 .242 Robert cf 4 1 1 0 0 1 .280 Abreu 1b 3 0 1 0 1 1 .254 Burger dh 4 2 2 0 0 1 .275 Moncada 3b 4 1 1 0 0 1 .141 Grandal c 3 0 2 3 1 0 .175 1-L.García pr 0 1 0 0 0 0 .184 McGuire c 0 0 0 0 0 0 .223 Harrison 2b 4 2 1 1 0 0 .183 Mendick ss 4 1 1 2 0 0 .283

Texas 000 011 010_3 6 2 Chicago 010 001 15x_8 11 0

1-ran for Grandal in the 8th.

E_Lowe (4), Huff (1). LOB_Texas 4, Chicago 5. 2B_Lowe (6), Burger (7), Pollock (10), Grandal (3). HR_Lowe (7), off Martin; A.García (11), off Martin; Seager (12), off Graveman; Mendick (2), off King. RBIs_Lowe (21), A.García (37), Seager (26), Grandal 3 (15), Pollock (16), Harrison (5), Mendick 2 (9). SB_Robert (10), A.García (8).

Runners left in scoring position_Texas 2 (Calhoun, Duran); Chicago 2 (Vaughn, Abreu). RISP_Texas 0 for 3; Chicago 3 for 7.

Runners moved up_Robert. GIDP_Robert, Abreu.

DP_Texas 2 (Semien, Lowe; Semien, Lowe).

Texas IP H R ER BB SO NP ERA Bush 1 1 0 0 1 1 12 4.03 Richards 2 2 1 1 0 2 32 3.86 T.Miller 2 1-3 1 1 0 2 0 35 0.00 Santana 1 2-3 1 1 1 1 3 30 1.61 King, L, 1-2 2-3 6 5 5 0 0 22 4.56 Tinoco 1-3 0 0 0 0 1 5 0.00

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA López 2 1 0 0 0 3 24 3.96 Martin 5 3 2 2 1 6 80 4.11 Graveman, W, 2-1 1 2 1 1 0 2 26 2.70 Hendriks 1 0 0 0 0 1 15 2.81

Inherited runners-scored_Santana 1-0. WP_Bush.

Umpires_Home, Jim Reynolds; First, Alex Tosi; Second, Todd Tichenor; Third, John Libka.

T_2:59. A_24,270 (40,615).

