Cincinnati 7, Arizona 0

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Totals 21 0 1 0 0 8 Varsho dh 3 0 1 0 0 1 .244 Rojas 3b 3 0 0 0 0 1 .276 Marte 2b 3 0 0 0 0 1 .258 Walker 1b 2 0 0 0 0 0 .201 Peralta lf 1 0 0 0 0 0 .238 Hummel lf 1 0 0 0 0 1 .177 McCarthy rf 2 0 0 0 0 2 .197 Thomas cf 2 0 0 0 0 1 .233 Perdomo ss 2 0 0 0 0 0 .215 Herrera c 2 0 0 0 0 1 .194

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 7 12 7 3 5 Senzel dh 4 0 1 1 0 1 .218 Drury 3b 4 2 2 1 0 0 .263 Pham lf 4 0 0 0 0 1 .240 Votto 1b 2 2 1 0 2 0 .189 Stephenson c 3 2 2 2 1 0 .306 Farmer ss 3 0 2 2 0 0 .265 Almora Jr. cf 4 0 1 1 0 1 .306 Lopez 2b 4 1 2 0 0 1 .260 Aquino rf 3 0 1 0 0 1 .153

Arizona 000 000 0_0 1 0 Cincinnati 110 020 3_7 12 0

Two outs when winning run scored.

LOB_Arizona 0, Cincinnati 8. 2B_Votto (8), Lopez (2), Aquino (2), Farmer (12), Stephenson (8). HR_Drury (10), off Bumgarner. RBIs_Drury (28), Senzel (7), Farmer 2 (32), Stephenson 2 (28), Almora Jr. (13). SB_Senzel (2). CS_Varsho (3).

Runners left in scoring position_Arizona 0; Cincinnati 4 (Pham, Almora Jr. 3). RISP_Arizona 0 for 0; Cincinnati 4 for 10.

Runners moved up_Aquino, Drury.

DP_Cincinnati 1 (Stephenson, Farmer, Stephenson).

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Bumgarner, L, 2-5 5 8 4 4 2 4 108 3.64 Widener 1 2-3 4 3 3 1 1 32 9.64

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Greene, W, 3-7 7 1 0 0 0 8 87 5.40

HBP_Bumgarner (Farmer).

Umpires_Home, Vic Carapazza; First, Dan Merzel; Second, Angel Hernandez; Third, James Hoye.

T_2:13. A_9,485 (42,319).

