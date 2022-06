Columbus 0, Real Salt Lake 0

Columbus

Columbus 0 0 — 0 Real Salt Lake 0 0 — 0

First Half_None.

Second Half_None.

Goalies_Columbus, Eloy Room, Evan Bush; Real Salt Lake, Zac MacMath, Tomas Gomez.

Yellow Cards_Silva, Real Salt Lake, 45th+4; Moreira, Columbus, 79th.

Referee_Mark Allatin. Assistant Referees_Corey Parker, Kyle Atkins, Edvin Jurisevic. 4th Official_Silviu Petrescu.

Lineups

Columbus_Eloy Room; Milos Degenek, Jonathan Mensah, Steven Moreira; Luis Diaz (Mohamed Ramzdine Farsi, 68th), James Igbekeme (Josh Williams, 90th+4), Aidan Morris, Darlington Nagbe (Alexandru Matan, 90th+4), Pedro Santos (Will Sands, 61st), Sean Zawadzki; Miguel Berry (Jacen Russell-Rowe, 60th).

Real Salt Lake_Zac MacMath; Andrew Brody, Justen Glad, Aaron Herrera, Marcelo Silva; Jasper Loffelsend, Pablo Ruiz (Scott Caldwell, 66th), Jefferson Savarino; Sergio Cordova, Justin Meram (Maikel Chang, 83rd), Rubio Rubin (Jonathan Menendez, 66th).

