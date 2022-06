Houston 9, Texas 2

Houston

AB

R

H

BI

BB

SO

Avg. Totals

35

9

9

9

3

5 Altuve 2b

2

1

0

0

1

1

.274 McCormick lf

1

0

0

0

0

0

.219 Brantley dh

4

1

2

0 READ MORE

Houston AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 9 9 9 3 5 Altuve 2b 2 1 0 0 1 1 .274 McCormick lf 1 0 0 0 0 0 .219 Brantley dh 4 1 2 0 0 0 .300 a-Matijevic ph-dh 1 0 0 0 0 0 .000 Bregman 3b 4 1 0 0 1 0 .214 Alvarez lf 4 1 1 2 0 1 .312 Dubón 2b 0 0 0 0 0 0 .188 Tucker rf 4 1 1 1 0 1 .260 Gurriel 1b 4 1 1 2 0 0 .218 Díaz ss 3 1 1 0 1 1 .217 Siri cf 4 1 1 1 0 1 .195 Maldonado c 4 1 2 3 0 0 .160

Texas AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 2 4 1 1 14 Semien ss 4 0 0 0 0 2 .224 Seager dh 3 1 1 1 1 0 .224 García rf 4 1 2 0 0 1 .248 Calhoun lf 3 0 0 0 0 1 .234 Reks lf 1 0 0 0 0 1 .276 Heim c 4 0 0 0 0 0 .243 Lowe 1b 4 0 0 0 0 2 .276 Duran 2b 3 0 1 0 0 2 .326 B.Miller 3b 3 0 0 0 0 2 .223 Taveras cf 3 0 0 0 0 3 .111

Houston 600 100 020_9 9 1 Texas 101 000 000_2 4 0

a-flied out for Brantley in the 9th.

E_Díaz (2). LOB_Houston 3, Texas 4. 2B_Alvarez (8), Maldonado (6), Duran (3). HR_Maldonado (5), off Allard; Gurriel (4), off Allard; Seager (13), off Garcia. RBIs_Alvarez 2 (45), Tucker (39), Siri (8), Maldonado 3 (16), Gurriel 2 (17), Seager (29). SB_García (10).

Runners left in scoring position_Houston 1 (Brantley); Texas 1 (Semien). RISP_Houston 3 for 6; Texas 0 for 4.

Runners moved up_Tucker. GIDP_Alvarez.

DP_Texas 1 (B.Miller, Semien, Lowe).

Houston IP H R ER BB SO NP ERA Garcia, W, 4-5 6 4 2 1 0 9 92 3.41 Maton 1 0 0 0 0 3 9 3.33 Martinez 1 0 0 0 1 1 20 0.00 Bielak 1 0 0 0 0 1 14 2.25

Texas IP H R ER BB SO NP ERA T.Miller, L, 0-1 2-3 4 6 6 2 0 39 18.00 Tinoco 2 1-3 0 0 0 1 1 28 0.00 Allard 5 5 3 3 0 4 58 5.06 Culberson 1 0 0 0 0 0 11 0.00

Inherited runners-scored_Tinoco 1-0. HBP_T.Miller (Altuve). PB_Heim (2).

Umpires_Home, Ryan Blakney; First, Marvin Hudson; Third, Junior Valentine.

T_2:45. A_24,992 (40,300).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.