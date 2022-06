L.A. Angels 5, Kansas City 0

Kansas City

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Totals 28 0 2 0 1 14 Merrifield rf 3 0 1 0 1 1 .232 Benintendi lf 4 0 1 0 0 0 .295 Witt Jr. ss 3 0 0 0 0 2 .240 Melendez c 3 0 0 0 0 2 .234 Dozier dh 3 0 0 0 0 3 .259 Santana 1b 3 0 0 0 0 1 .206 Isbel cf 3 0 0 0 0 2 .223 Rivera 3b 3 0 0 0 0 2 .201 Lopez 2b 3 0 0 0 0 1 .217

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 5 8 5 6 12 Ohtani p-dh 3 0 1 0 2 2 .260 Ward rf 4 1 1 1 1 2 .310 Rengifo 2b 4 1 2 1 0 1 .214 Walsh 1b 0 0 0 0 0 0 .265 MacKinnon 1b 2 0 1 2 1 0 .200 1-Wade pr-2b 0 0 0 0 0 0 .219 Stassi c 4 0 1 0 0 3 .231 Duffy 3b 4 0 1 0 0 2 .266 Marsh lf 2 0 0 0 1 1 .237 Lagares cf 4 1 0 0 0 0 .183 Velazquez ss 3 2 1 1 1 1 .176

Kansas City 000 000 000_0 2 0 Los Angeles 000 010 22x_5 8 0

1-ran for MacKinnon in the 7th.

LOB_Kansas City 2, Los Angeles 9. 2B_Rengifo (5), Duffy (4), Ward (8). RBIs_MacKinnon 2 (2), Rengifo (8), Velazquez (18), Ward (29). SF_MacKinnon. S_Marsh.

Runners left in scoring position_Kansas City 1 (Dozier); Los Angeles 5 (Rengifo, Lagares, Ohtani, Stassi 2). RISP_Kansas City 0 for 3; Los Angeles 3 for 9.

GIDP_Benintendi.

DP_Los Angeles 1 (Rengifo, MacKinnon).

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Lynch, L, 3-7 4 2-3 3 1 1 5 5 104 4.95 Clarke 1 1-3 0 0 0 0 3 20 4.66 Garrett 2-3 2 2 2 1 2 23 7.02 Mengden 1-3 0 0 0 0 1 4 0.00 Griffin 1 3 2 2 0 1 28 14.73

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Ohtani, W, 6-4 8 2 0 0 1 13 108 2.90 Tepera 1 0 0 0 0 1 12 3.94

Inherited runners-scored_Clarke 2-0, Mengden 1-0. WP_Lynch.

Umpires_Home, Gabe Morales; First, Andy Fletcher; Second, Bill Welke; Third, Nestor Ceja.

T_3:04. A_34,792 (45,517).

