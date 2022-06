L.A. Dodgers 10, Cincinnati 5

Los Angeles

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 39 10 16 10 4 8 T.Turner ss 5 1 3 1 0 1 .312 Freeman 1b 5 1 2 3 0 1 .303 Smith dh 5 1 1 1 0 0 .256 Muncy 2b 4 2 3 1 0 0 .170 McKinstry 2b 1 0 0 0 0 1 .143 Taylor rf 4 0 0 0 0 3 .252 Thompson rf 1 1 1 1 0 0 .167 J.Turner 3b 5 1 3 0 0 1 .220 Lux lf 4 0 0 0 1 1 .284 Bellinger cf 4 3 3 3 0 0 .213 Barnes c 1 0 0 0 3 0 .188

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 5 13 5 1 9 India dh 5 0 1 0 0 0 .234 Drury 1b 5 1 2 1 0 2 .270 Pham lf 5 2 2 3 0 0 .253 Farmer ss 3 0 1 0 1 0 .286 Solano 3b 4 0 3 1 0 0 .500 Reynolds 2b 3 0 0 0 0 3 .252 a-Schrock ph-2b 1 0 0 0 0 0 .200 Almora Jr. rf 4 0 1 0 0 2 .286 Senzel cf 4 1 2 0 0 1 .211 Okey c 3 1 1 0 0 1 .182 b-Moustakas ph 1 0 0 0 0 0 .212 Garcia c 0 0 0 0 0 0 .161

Los Angeles 012 211 111_10 16 1 Cincinnati 000 100 400_5 13 0

a-grounded out for Reynolds in the 7th. b-grounded out for Okey in the 8th.

E_Barnes (3). LOB_Los Angeles 7, Cincinnati 7. 2B_J.Turner 2 (20), T.Turner (16), Solano 2 (3), Drury (13). HR_Freeman (8), off Greene; Bellinger (9), off Greene; Muncy (5), off Greene; Smith (10), off Hoffman; Thompson (1), off Warren; Pham (10), off Bickford. RBIs_Bellinger 3 (27), Freeman 3 (45), Muncy (20), T.Turner (51), Smith (33), Thompson (5), Solano (2), Drury (36), Pham 3 (29). SB_Senzel (3), Bellinger (9). SF_Bellinger.

Runners left in scoring position_Los Angeles 4 (McKinstry, Lux, Freeman 2); Cincinnati 5 (Drury, Schrock, Senzel, Pham, Almora Jr.). RISP_Los Angeles 3 for 8; Cincinnati 3 for 13.

GIDP_Moustakas.

DP_Los Angeles 1 (J.Turner, T.Turner, Freeman); Cincinnati 2 (Pham, Drury, Pham; Drury, Senzel, Solano, Senzel).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Kershaw, W, 5-1 6 7 1 1 1 7 80 2.00 Bickford 2-3 4 4 4 0 0 28 5.48 Almonte, H, 4 1 1-3 2 0 0 0 1 10 0.98 Price 1 0 0 0 0 1 12 3.78

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Greene, L, 3-8 5 9 6 6 2 3 98 5.66 Hoffman 1 2-3 3 2 2 1 1 35 3.18 Cessa 1-3 1 0 0 0 1 9 5.60 Detwiler 1-3 2 1 1 1 1 18 3.24 Strickland 2-3 0 0 0 0 1 8 5.32 Warren 1 1 1 1 0 1 19 7.11

Inherited runners-scored_Strickland 2-0.

Umpires_Home, Quinn Wolcott; First, Alan Porter; Second, Jeremie Rehak; Third, Adam Beck.

T_3:14. A_21,989 (42,319).

