L.A. Dodgers 11, Chicago White Sox 9

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 39 11 12 10 7 15 Betts rf 6 0 0 0 0 2 .289 Freeman 1b 5 2 3 3 0 2 .290 T.Turner ss 4 2 1 1 1 0 .302 Muncy 2b 5 2 2 5 0 3 .159 Smith dh 4 1 1 0 1 2 .235 J.Turner 3b 3 0 0 0 2 1 .215 Bellinger cf 4 1 1 0 1 3 .211 Lux lf 4 2 4 1 1 0 .290 Barnes c 4 1 0 0 1 2 .203

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 9 10 7 6 9 Mendick ss 5 0 1 1 0 1 .286 Vaughn 1b 5 1 1 0 0 0 .288 Robert cf 5 1 1 0 0 0 .281 Abreu dh 2 2 0 0 3 1 .253 Burger 3b 3 3 2 1 1 1 .267 Moncada 3b 0 0 0 0 1 0 .136 Pollock lf 5 1 3 2 0 0 .231 Grandal c 4 0 1 1 1 2 .167 Engel rf 3 0 0 1 0 1 .242 a-Sheets ph 1 0 0 0 0 1 .204 Harrison 2b 3 1 1 1 0 2 .180

Los Angeles 000 064 001_11 12 1 Chicago 001 310 022_9 10 1

a-struck out for Engel in the 9th.

E_Vesia (2), Burger (4). LOB_Los Angeles 8, Chicago 8. 2B_Freeman (21), Muncy (5), Smith (6), Lux (7), Pollock (9). 3B_Harrison (2). HR_Muncy (4), off Sousa; Burger (7), off Bickford. RBIs_Freeman 3 (33), T.Turner (46), Muncy 5 (19), Lux (13), Mendick (7), Pollock 2 (15), Engel (7), Harrison (4), Burger (20), Grandal (12). SB_T.Turner (13). CS_Lux (1). SF_Harrison.

Runners left in scoring position_Los Angeles 6 (Betts 3, Bellinger 2, Muncy); Chicago 5 (Vaughn, Mendick 2, Burger, Sheets). RISP_Los Angeles 6 for 15; Chicago 4 for 14.

Runners moved up_T.Turner, Betts, Robert, Mendick.

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Anderson 3 4 4 4 3 2 81 3.07 Graterol, W, 2-2 1 0 0 0 0 0 8 4.44 Bickford, H, 2 1 1 1 1 0 0 22 4.67 Ferguson 1 0 0 0 0 2 13 0.00 Phillips 1 0 0 0 0 1 10 2.28 Vesia 1 2 2 1 2 2 26 3.63 Hudson 1 3 2 2 1 2 35 2.66

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Cease, L, 4-3 4 2-3 6 6 0 3 8 110 3.14 Foster 1-3 0 0 0 1 1 12 2.55 Sousa 2-3 3 4 4 1 0 20 8.20 López 1-3 0 0 0 0 1 5 4.30 Crick 2 1 0 0 1 3 29 2.70 Ruiz 1 2 1 1 1 2 30 5.23

Inherited runners-scored_Graterol 3-2, Foster 2-1. IBB_off Sousa (T.Turner). HBP_Graterol (Engel). WP_Hudson, Foster, Sousa.

Umpires_Home, Ed Hickox; First, Jansen Visconti; Second, Ryan Wills; Third, Jerry Meals.

T_4:13. A_25,482 (40,615).

