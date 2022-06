L.A. Dodgers 2, L.A. Angels 0

Los Angeles (A)

Los Angeles (A) AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 0 3 0 3 11 Ward rf 4 0 0 0 0 1 .324 Trout cf 3 0 1 0 1 1 .294 Ohtani dh 4 0 2 0 0 0 .260 Rendon 3b 2 0 0 0 0 0 .228 Duffy 3b 1 0 0 0 1 0 .302 Walsh 1b 4 0 0 0 0 2 .256 Stassi c 3 0 0 0 1 2 .239 Marsh lf 3 0 0 0 0 3 .254 Velazquez ss 3 0 0 0 0 2 .172 Wade 2b 1 0 0 0 0 0 .211 a-Rengifo ph-2b 2 0 0 0 0 0 .226

Los Angeles (N) AB R H BI BB SO Avg. Totals 27 2 3 2 5 8 Betts rf 4 1 1 1 0 2 .278 Freeman 1b 2 1 0 0 2 1 .286 T.Turner ss 4 0 1 0 0 0 .297 Muncy 3b 3 0 0 0 1 1 .153 Smith c 3 0 0 0 1 0 .244 J.Turner dh 2 0 0 1 1 1 .211 Bellinger cf 3 0 0 0 0 2 .204 Taylor lf 3 0 1 0 0 1 .256 Lux 2b 3 0 0 0 0 0 .291

Los Angeles (A) 000 000 000_0 3 0 Los Angeles (N) 000 100 01x_2 3 1

a-flied out for Wade in the 6th.

E_Lux (5). LOB_Los Angeles (A) 6, Los Angeles (N) 6. 2B_Ohtani (13), Taylor (15). HR_Betts (17), off Wantz. RBIs_J.Turner (32), Betts (40). SB_Taylor (4). CS_Ohtani (5).

Runners left in scoring position_Los Angeles (A) 2 (Stassi 2); Los Angeles (N) 4 (Smith, Bellinger 2, Freeman). RISP_Los Angeles (A) 0 for 2; Los Angeles (N) 0 for 6.

Los Angeles (A) IP H R ER BB SO NP ERA Syndergaard, L, 4-5 4 2-3 2 1 1 3 5 82 3.53 Quijada 1 1-3 0 0 0 0 1 13 1.35 Wantz 2 1 1 1 2 2 35 2.92

Los Angeles (N) IP H R ER BB SO NP ERA Gonsolin, W, 8-0 6 1-3 1 0 0 2 6 86 1.42 Ferguson, H, 3 2-3 0 0 0 0 0 7 0.00 Hudson, H, 8 1 0 0 0 0 2 10 2.53 Kimbrel, S, 12-13 1 2 0 0 1 3 27 4.19

Inherited runners-scored_Quijada 1-0.

Umpires_Home, Nate Tomlinson; First, Dan Bellino; Second, Laz Diaz; Third, Tripp Gibson.

T_2:58. A_51,013 (56,000).

