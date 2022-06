L.A. Dodgers 4, Atlanta 1

Los Angeles

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 4 9 4 4 11 T.Turner ss 5 2 3 1 0 1 .318 Freeman 1b 3 2 1 0 2 1 .304 Smith c 5 0 2 1 0 1 .260 Muncy 3b 3 0 0 0 2 2 .168 Taylor lf 4 0 0 0 0 2 .248 J.Turner dh 3 0 0 2 0 1 .218 Lux 2b 4 0 1 0 0 0 .284 Bellinger cf 4 0 0 0 0 2 .209 Thompson rf 4 0 2 0 0 1 .227

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 1 6 1 2 10 Acuña Jr. rf 3 1 2 0 1 0 .282 Swanson ss 4 0 2 0 0 2 .305 Riley 3b 3 0 0 0 1 0 .252 Olson 1b 3 0 2 1 0 1 .252 Ozuna dh 4 0 0 0 0 3 .226 Contreras c 4 0 0 0 0 1 .265 Duvall lf 4 0 0 0 0 1 .201 Arcia 2b 3 0 0 0 0 0 .317 Harris II cf 3 0 0 0 0 2 .319

Los Angeles 200 020 000_4 9 1 Atlanta 000 001 000_1 6 0

E_Urías (1). LOB_Los Angeles 9, Atlanta 6. 2B_Smith (9), Olson (29). HR_T.Turner (10), off I.Anderson. RBIs_Smith (34), J.Turner 2 (37), T.Turner (52), Olson (39). CS_Acuña Jr. (4). SF_J.Turner, Olson.

Runners left in scoring position_Los Angeles 4 (Smith 2, Lux 2); Atlanta 3 (Duvall 2, Ozuna). RISP_Los Angeles 1 for 9; Atlanta 0 for 6.

GIDP_Riley.

DP_Los Angeles 2 (Smith, Lux, Smith; Lux, T.Turner, Freeman).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Urías, W, 5-6 6 3 1 1 2 9 94 2.48 Phillips, H, 7 1 0 0 0 0 0 10 1.95 Hudson, H, 9 1-3 1 0 0 0 0 11 2.22 Graterol, H, 8 2-3 1 0 0 0 0 7 3.69 Kimbrel, S, 13-14 1 1 0 0 0 1 14 4.30

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA I.Anderson, L, 6-4 4 6 4 4 4 6 88 4.60 McHugh 3 2 0 0 0 3 39 3.38 Lee 1 1-3 1 0 0 0 1 19 0.61 O’Day 2-3 0 0 0 0 1 13 4.60

Inherited runners-scored_Graterol 1-0, McHugh 3-1.

Umpires_Home, Mark Ripperger; First, CB Bucknor; Second, Malachi Moore; Third, Cory Blaser.

T_3:09. A_42,105 (41,084).

