L.A. Dodgers 4, Atlanta 1

Los Angeles Atlanta ab r h bi ab r h bi Totals 35 4 9 4 Totals 31 1 6 1 T.Turner ss 5 2 3 1 Acuña Jr. rf 3 1 2 0 Freeman 1b 3 2 1 0 Swanson ss 4 0 2 0 Smith c 5 0 2 1 Riley 3b 3 0 0 0 Muncy 3b 3 0 0 0 Olson 1b 3 0 2 1 Taylor lf 4 0 0 0 Ozuna dh 4 0 0 0 J.Turner dh 3 0 0 2 Contreras c 4 0 0 0 Lux 2b 4 0 1 0 Duvall lf 4 0 0 0 Bellinger cf 4 0 0 0 Arcia 2b 3 0 0 0 Thompson rf 4 0 2 0 Harris II cf 3 0 0 0

Los Angeles 200 020 000 — 4 Atlanta 000 001 000 — 1

E_Urías (1). DP_Los Angeles 2, Atlanta 0. LOB_Los Angeles 9, Atlanta 6. 2B_Smith (9), Olson (29). HR_T.Turner (10). SF_J.Turner (5), Olson (2).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Urías W,5-6 6 3 1 1 2 9 Phillips H,7 1 0 0 0 0 0 Hudson H,9 1-3 1 0 0 0 0 Graterol H,8 2-3 1 0 0 0 0 Kimbrel S,13-14 1 1 0 0 0 1

Atlanta I.Anderson L,6-4 4 6 4 4 4 6 McHugh 3 2 0 0 0 3 Lee 1 1-3 1 0 0 0 1 O’Day 2-3 0 0 0 0 1

I.Anderson pitched to 4 batters in the 5th.

Umpires_Home, Mark Ripperger; First, CB Bucknor; Second, Malachi Moore; Third, Cory Blaser.

T_3:09. A_42,105 (41,084).

