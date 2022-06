L.A. Dodgers 8, Cincinnati 4

Los Angeles

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 8 9 8 5 11 T.Turner ss 3 1 0 1 1 1 .307 Freeman 1b 4 2 2 2 0 2 .302 Smith c 5 1 3 1 0 1 .258 Muncy 3b 4 0 1 0 1 1 .157 Taylor lf 4 0 1 1 0 2 .257 J.Turner dh 2 1 0 1 2 0 .212 Bellinger cf 4 1 0 0 1 1 .203 Alvarez rf 2 0 0 0 0 1 .158 a-Thompson ph-rf 2 1 1 2 0 1 .118 Lux 2b 4 1 1 0 0 1 .290

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 4 7 3 1 6 India 2b 3 0 0 0 0 0 .236 Drury dh 4 0 1 0 0 0 .267 Pham lf 4 0 0 0 0 1 .250 Votto 1b 4 0 0 0 0 2 .209 Farmer ss 4 1 3 0 0 0 .286 Solano 3b 4 1 1 1 0 1 .250 Reynolds rf 2 0 0 0 1 1 .258 Senzel cf 1 0 0 0 0 1 .203 Almora Jr. cf-rf 3 2 1 1 0 0 .287 b-Schrock ph 1 0 0 0 0 0 .250 Garcia c 3 0 1 1 0 0 .161

Los Angeles 001 030 130_8 9 1 Cincinnati 030 010 000_4 7 0

a-struck out for Alvarez in the 6th. b-grounded out for Almora Jr. in the 9th.

E_T.Turner (5). LOB_Los Angeles 8, Cincinnati 4. 2B_Lux (10), Thompson (1), Farmer 2 (16), Solano (1), Drury (12). HR_Freeman (7), off Detwiler; Almora Jr. (5), off Anderson. RBIs_Smith (32), Freeman 2 (42), Taylor (26), J.Turner (35), Thompson 2 (4), T.Turner (50), Solano (1), Garcia (2), Almora Jr. (22). SF_J.Turner, T.Turner.

Runners left in scoring position_Los Angeles 4 (Alvarez, Taylor, Bellinger 2); Cincinnati 2 (India, Schrock). RISP_Los Angeles 3 for 13; Cincinnati 2 for 8.

Runners moved up_Bellinger, T.Turner, Lux, Solano.

DP_Los Angeles 1 (Taylor, Smith, Taylor).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Anderson 5 5 4 3 1 2 81 3.00 Vesia, W, 1-0 1 1 0 0 0 2 17 3.32 Almonte, H, 3 1 0 0 0 0 0 8 1.06 Hudson 1 0 0 0 0 1 14 2.25 Kimbrel 1 1 0 0 0 1 19 4.50

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Castillo 5 5 4 4 3 6 103 3.71 Detwiler, L, 0-2 1 1 1 1 0 1 17 2.25 Kuhnel 1 1 3 3 2 2 22 5.12 Warren 1 0 0 0 0 1 16 7.03 Moreta 1 2 0 0 0 1 16 8.10

Inherited runners-scored_Warren 1-1. HBP_Castillo 2 (Freeman,Taylor), Anderson (India). WP_Anderson.

Umpires_Home, Adam Beck; First, Quinn Wolcott; Second, Alan Porter; Third, Jeremie Rehak.

T_3:22. A_17,344 (42,319).

