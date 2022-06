L.A. Dodgers 8, Cincinnati 4

Los Angeles Cincinnati ab

Los Angeles Cincinnati ab r h bi ab r h bi Totals 34 8 9 8 Totals 33 4 7 3 T.Turner ss 3 1 0 1 India 2b 3 0 0 0 Freeman 1b 4 2 2 2 Drury dh 4 0 1 0 Smith c 5 1 3 1 Pham lf 4 0 0 0 Muncy 3b 4 0 1 0 Votto 1b 4 0 0 0 Taylor lf 4 0 1 1 Farmer ss 4 1 3 0 J.Turner dh 2 1 0 1 Solano 3b 4 1 1 1 Bellinger cf 4 1 0 0 Reynolds rf 2 0 0 0 Alvarez rf 2 0 0 0 Senzel cf 1 0 0 0 Thompson ph-rf 2 1 1 2 Almora Jr. cf-rf 3 2 1 1 Lux 2b 4 1 1 0 Schrock ph 1 0 0 0 Garcia c 3 0 1 1

Los Angeles 001 030 130 — 8 Cincinnati 030 010 000 — 4

E_T.Turner (5). DP_Los Angeles 1, Cincinnati 0. LOB_Los Angeles 8, Cincinnati 4. 2B_Lux (10), Thompson (1), Farmer 2 (16), Solano (1), Drury (12). HR_Freeman (7), Almora Jr. (5). SF_J.Turner (4), T.Turner (4).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Anderson 5 5 4 3 1 2 Vesia W,1-0 1 1 0 0 0 2 Almonte H,3 1 0 0 0 0 0 Hudson 1 0 0 0 0 1 Kimbrel 1 1 0 0 0 1

Cincinnati Castillo 5 5 4 4 3 6 Detwiler L,0-2 1 1 1 1 0 1 Kuhnel 1 1 3 3 2 2 Warren 1 0 0 0 0 1 Moreta 1 2 0 0 0 1

Detwiler pitched to 1 batter in the 7th, Kuhnel pitched to 3 batters in the 8th.

HBP_Castillo 2 (Freeman,Taylor), Anderson (India). WP_Anderson.

Umpires_Home, Adam Beck; First, Quinn Wolcott; Second, Alan Porter; Third, Jeremie Rehak.

T_3:22. A_17,344 (42,319).

