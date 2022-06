LPGA Money Leaders

Through June 5 Trn

Through June 5

Trn Money 1. Minjee Lee 9 $2,625,849 2. Mina Harigae 11 $1,164,721 3. Hye-Jin Choi 10 $1,104,203 4. Jin Young Ko 7 $1,002,247 5. Lydia Ko 9 $977,540 6. Jennifer Kupcho 12 $958,521 7. Lexi Thompson 7 $814,844 8. Celine Boutier 11 $650,943 9. Atthaya Thitikul 12 $646,109 10. Brooke M. Henderson 10 $620,286 11. Xiyu Lin 10 $600,353 12. Leona Maguire 11 $590,874 13. Danielle Kang 11 $579,277 14. Nasa Hataoka 11 $567,238 15. Jessica Korda 5 $562,444 16. Nanna Koerstz Madsen 11 $559,260 17. Megan Khang 12 $525,814 18. Hyo Joo Kim 7 $503,809 19. Madelene Sagstrom 12 $494,026 20. In Gee Chun 10 $451,909 21. Hannah Green 9 $450,911 22. Eun-Hee Ji 8 $439,147 23. Anna Nordqvist 8 $432,354 24. Marina Alex 10 $393,807 25. Bronte Lae 8 $391,815 26. Nelly Korda 4 $391,644 27. Hinako Shibuno 8 $384,451 28. Ryann O’Toole 11 $369,393 29. Patty Tavatanakit 9 $364,599 30. Yuka Saso 11 $358,421 31. Charley Hull 9 $330,871 32. Pajaree Anannarukarn 12 $325,274 33. Moriya Jutanugarn 12 $324,248 34. Andrea Lee 6 $310,363 35. Sei Young Kim 6 $298,687 36. Sarah Schmelzel 11 $274,968 37. Ayaka Furue 11 $274,718 38. Cheyenne Knight 10 $265,170 39. Carlota Ciganda 11 $264,265 40. Georgia Hall 9 $259,723 41. Lilia Vu 10 $253,195 42. Alison Lee 12 $251,002 43. Inbee Park 9 $241,488 44. Amy Yang 10 $237,488 45. Angel Yin 10 $235,512 46. Jeongeun Lee6 8 $230,565 47. Na Rin An 9 $214,832 48. Ally Ewing 10 $214,759 49. Gaby Lopez 11 $212,739 50. Brittany Altomare 11 $211,444

