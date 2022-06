LPGA Money Leaders

Through June 19 Trn

Through June 19

Trn Money 1. Minjee Lee 10 $2,654,123 2. Jennifer Kupcho 13 $1,333,521 3. Lydia Ko 11 $1,187,233 4. Mina Harigae 12 $1,164,721 5. Hye-Jin Choi 12 $1,135,372 6. Jin Young Ko 8 $1,022,284 7. Brooke M. Henderson 12 $935,878 8. Lexi Thompson 8 $894,795 9. Leona Maguire 13 $787,721 10. Atthaya Thitikul 13 $726,060 11. Celine Boutier 13 $698,118 12. Jessica Korda 6 $642,395 13. Nasa Hataoka 13 $626,550 14. Xiyu Lin 11 $622,074 15. Nelly Korda 5 $588,491 16. Danielle Kang 11 $579,277 17. Nanna Koerstz Madsen 11 $559,260 18. Megan Khang 13 $557,535 19. Madelene Sagstrom 13 $515,747 20. Hyo Joo Kim 8 $514,941 21. Hannah Green 10 $490,760 22. Anna Nordqvist 10 $467,649 23. In Gee Chun 12 $460,531 24. Eun-Hee Ji 9 $447,410 25. Marina Alex 11 $444,856 26. Hinako Shibuno 10 $404,488 27. Bronte Law 9 $398,836 28. Ryann O’Toole 12 $385,117 29. Patty Tavatanakit 10 $364,599 30. Yuka Saso 12 $358,421 31. Carlota Ciganda 12 $344,216 32. Pajaree Anannarukarn 13 $331,824 33. Charley Hull 9 $330,871 34. Moriya Jutanugarn 13 $324,248 35. Andrea Lee 7 $316,913 36. Sarah Schmelzel 12 $308,322 37. Ayaka Furue 13 $303,460 38. Sei Young Kim 7 $298,687 39. Lilia Vu 11 $293,044 40. Alison Lee 13 $266,726 41. Inbee Park 11 $266,379 42. Jodi Ewart Shadoff 11 $266,197 43. Cheyenne Knight 11 $265,170 44. Georgia Hall 9 $259,723 45. Jeongeun Lee6 9 $250,602 46. Angel Yin 11 $242,062 47. Amy Yang 11 $237,488 48. Na Rin An 11 $236,553 49. Allisen Corpuz 9 $231,006 50. Lindsey Weaver-Wright 11 $225,586

