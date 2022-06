Meijer LPGA Classic for Simply Give Par Scores

Saturday

At Blythefield Country Club

Belmont, Mich.

Purse: $2.5 million

Yardage: 6,556; Par: 72

Third Round Nelly Korda

67-65-66—198

-18 Jennifer Kupcho

63-67-69—199

-17 Brooke Henderson

68-66-67—201

-15 Lexi Thompson

65-69-68—202

-14 Lydia Ko

70-68-65—203

-13 Minjee Lee

68-69-66—203

-13 Madelene Sagstrom

65-69-70—204

-12 Atthaya Thitikul

68-69-67—204 READ MORE

Saturday

At Blythefield Country Club

Belmont, Mich.

Purse: $2.5 million

Yardage: 6,556; Par: 72

Third Round

Nelly Korda 67-65-66—198 -18 Jennifer Kupcho 63-67-69—199 -17 Brooke Henderson 68-66-67—201 -15 Lexi Thompson 65-69-68—202 -14 Lydia Ko 70-68-65—203 -13 Minjee Lee 68-69-66—203 -13 Madelene Sagstrom 65-69-70—204 -12 Atthaya Thitikul 68-69-67—204 -12 Carlota Ciganda 68-65-72—205 -11 Jessica Korda 68-68-69—205 -11 Leona Maguire 69-68-68—205 -11 Caroline Masson 67-68-70—205 -11 Anna Nordqvist 65-70-70—205 -11 Hannah Green 70-68-68—206 -10 Cristie Kerr 69-72-65—206 -10 Xiyu Lin 70-67-69—206 -10 Haru Nomura 71-70-65—206 -10 Peiyun Chien 72-68-67—207 -9 Chella Choi 68-74-65—207 -9 Wei-Ling Hsu 70-69-68—207 -9 Brittany Lincicome 69-69-69—207 -9 Su-Hyun Oh 73-67-67—207 -9 Na Yeon Choi 69-71-68—208 -8 Gina Kim 71-68-69—208 -8 Gerina Mendoza-Piller 64-72-72—208 -8 Amy Olson 69-70-69—208 -8 Sarah Schmelzel 71-68-69—208 -8 Celine Boutier 70-69-70—209 -7 Hye Jin Choi 70-72-67—209 -7 Allisen Corpuz 69-70-70—209 -7 Dana Finkelstein 71-69-69—209 -7 Alison Lee 70-71-68—209 -7 Paula Reto 71-65-73—209 -7 Na Rin An 67-73-70—210 -6 Megan Khang 67-72-71—210 -6 Maude-Aimee Leblanc 70-72-68—210 -6 Wichanee Meechai 68-71-71—210 -6 Yealimi Noh 70-70-70—210 -6 So Yeon Ryu 68-71-71—210 -6 Lilia Vu 68-71-71—210 -6 Brittany Altomare 72-67-72—211 -5 Jodi Ewart Shadoff 73-69-69—211 -5 Isi Gabsa 68-72-71—211 -5 Nasa Hataoka 71-67-73—211 -5 Eun-Hee Ji 73-69-69—211 -5 Hyo Joo Kim 72-70-69—211 -5 Frida Kinhult 71-70-70—211 -5 Mirim Lee 69-70-72—211 -5 Stacy Lewis 67-71-73—211 -5 Ruixin Liu 67-71-73—211 -5 Yu Liu 71-70-70—211 -5 Ryann O’Toole 67-72-72—211 -5 Bianca Pagdanganan 67-72-72—211 -5 Kaitlyn Papp 69-71-71—211 -5 Robynn Ree 71-67-73—211 -5 Alena Sharp 72-70-69—211 -5 Lindsey Weaver-Wright 69-70-72—211 -5 Tiffany Chan 70-69-73—212 -4 In Gee Chun 68-72-72—212 -4 Jaye Marie Green 71-70-71—212 -4 A Lim Kim 70-70-72—212 -4 Katherine Kirk 68-71-73—212 -4 Andrea Lee 66-71-75—212 -4 Pornanong Phatlum 71-71-70—212 -4 Albane Valenzuela 70-72-70—212 -4 Angel Yin 74-67-71—212 -4 Pajaree Anannarukarn 69-72-72—213 -3 Gemma Dryburgh 73-68-72—213 -3 Jasmine Suwannapura 68-73-72—213 -3 Cydney Clanton 69-71-74—214 -2 Ayaka Furue 72-70-72—214 -2 Brittany Lang 69-72-73—214 -2 Jeong Eun Lee5 70-69-75—214 -2 Allison Emrey 70-72-73—215 -1 Pernilla Lindberg 69-73-73—215 -1 Morgane Metraux 68-72-76—216 E Charlotte Thomas 70-70-77—217 +1 Sophia Schubert 71-70-78—219 +3

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.