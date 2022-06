Miami 4, St. Louis 3

Miami

AB

R

H

BI

BB

SO

Avg. Totals

32

4

7

3

2

6 Berti 2b

4

0

0

0

0

0

.281 Cooper 1b

3

1

1

0

1

0

.315 1-Williams pr

0

1

0

0 READ MORE

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 4 7 3 2 6 Berti 2b 4 0 0 0 0 0 .281 Cooper 1b 3 1 1 0 1 0 .315 1-Williams pr 0 1 0 0 0 0 .233 González 1b 0 0 0 0 0 0 .189 Sánchez cf 4 0 0 0 0 1 .217 Aguilar dh 4 0 1 1 0 1 .252 García rf 4 1 1 2 0 2 .227 Anderson 3b 3 1 1 0 1 0 .268 Rojas ss 4 0 1 0 0 1 .243 Stallings c 3 0 1 0 0 1 .201 De La Cruz lf 3 0 1 0 0 0 .213

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 3 7 3 2 3 Donovan 2b-lf 3 0 0 1 0 0 .307 Carlson cf 3 0 1 2 0 0 .259 Goldschmidt 1b 4 0 0 0 0 2 .342 Arenado 3b 4 0 0 0 0 0 .278 Yepez lf 3 0 2 0 0 0 .284 Edman 2b 1 0 0 0 0 0 .271 Nootbaar rf 3 0 0 0 1 0 .145 Capel dh 4 0 1 0 0 0 .250 Sosa ss 4 2 2 0 0 0 .207 Knizner c 2 1 1 0 1 1 .190

Miami 000 110 002_4 7 1 St. Louis 001 020 000_3 7 0

1-ran for Cooper in the 9th.

E_Cooper (2). LOB_Miami 3, St. Louis 5. 2B_De La Cruz (5), Yepez 2 (10). 3B_Sosa (3). HR_García (6), off Helsley. RBIs_Aguilar (32), García 2 (23), Carlson 2 (22), Donovan (26). SB_Sosa (2). SF_Carlson, Donovan.

Runners left in scoring position_Miami 2 (Berti 2); St. Louis 3 (Capel 2, Goldschmidt). RISP_Miami 2 for 5; St. Louis 1 for 8.

Runners moved up_Sánchez, De La Cruz, Nootbaar. GIDP_García, De La Cruz, Sosa, Donovan.

DP_Miami 2 (Anderson, Rojas, Cooper; Berti, Rojas, González); St. Louis 2 (Goldschmidt, Sosa, Goldschmidt; Sosa, Donovan, Goldschmidt).

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Alcantara, W, 8-3 9 7 3 2 2 3 117 1.95

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Pallante 7 5 2 2 1 2 96 2.10 Gallegos, H, 5 1 0 0 0 0 1 11 3.00 Helsley, L, 3-1, BS, 6-9 1 2 2 2 1 3 22 0.88

Umpires_Home, Chad Fairchild; First, Erich Bacchus; Second, Tripp Gibson; Third, Laz Diaz.

T_2:35. A_35,674 (45,494).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.