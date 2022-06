Miami 7, Houston 4

Miami

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 7 7 7 3 14 Chisholm Jr. 2b 5 2 2 3 0 2 .259 Cooper 1b 2 1 0 0 2 1 .315 Astudillo 1b 0 0 0 0 0 0 .300 Soler lf 4 0 0 0 0 3 .223 Aguilar dh 4 2 2 3 0 1 .247 Sánchez cf 4 0 0 0 0 2 .230 Berti 3b 3 1 0 0 1 1 .273 Rojas ss 3 0 0 1 0 1 .216 Stallings c 4 0 2 0 0 1 .206 De La Cruz rf 4 1 1 0 0 2 .234

Houston AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 4 11 4 5 10 Altuve 2b 5 0 0 0 0 3 .272 Brantley lf 3 2 2 1 2 0 .293 Bregman 3b 5 1 1 0 0 1 .219 Alvarez dh 5 0 3 1 0 2 .307 Tucker rf 4 1 1 2 1 0 .261 Gurriel 1b 4 0 1 0 1 0 .219 Peña ss 4 0 1 0 0 1 .276 McCormick cf 3 0 0 0 1 2 .227 Maldonado c 4 0 2 0 0 1 .142

Miami 200 041 000_7 7 1 Houston 100 020 100_4 11 2

E_Chisholm Jr. (4), Altuve (3), Maldonado (1). LOB_Miami 3, Houston 11. 2B_Alvarez (6), Gurriel (17), Maldonado (4). HR_Chisholm Jr. 2 (12), off Garcia; Aguilar (7), off Garcia; Aguilar (8), off Maton; Brantley (4), off López; Tucker (11), off Okert. RBIs_Chisholm Jr. 3 (40), Aguilar 3 (26), Rojas (12), Brantley (18), Alvarez (39), Tucker 2 (36). SB_Tucker (11). SF_Rojas.

Runners left in scoring position_Miami 0; Houston 8 (Maldonado 3, Bregman 3, Gurriel, Tucker). RISP_Miami 0 for 0; Houston 2 for 16.

Runners moved up_Peña. GIDP_Rojas.

DP_Houston 1 (Altuve, Gurriel).

Miami IP H R ER BB SO NP ERA López 4 1-3 6 2 2 2 5 78 2.30 Bleier 1-3 2 1 1 0 0 10 5.79 Floro, H, 1 1 1 0 0 1 0 21 3.97 Okert, H, 8 2-3 1 1 1 1 1 18 2.60 Sulser, W, 1-3 1 2-3 1 0 0 1 3 30 3.97 Scott, S, 4-4 1 0 0 0 0 1 10 4.24

Houston IP H R ER BB SO NP ERA Garcia, L, 3-5 4 1-3 5 5 5 2 7 88 3.60 Maton 1 2-3 2 2 2 1 3 36 3.55 Abreu 2 0 0 0 0 3 25 2.59 Neris 1 0 0 0 0 1 8 2.88

Inherited runners-scored_Bleier 1-1, Floro 1-0, Okert 2-0, Maton 1-1.

Umpires_Home, Manny Gonzalez; First, Alan Porter; Second, Erich Bacchus; Third, Stu Scheuwater.

T_3:49. A_34,163 (41,168).

