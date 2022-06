Miami 9, Colorado 8

Colorado

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Totals 40 8 13 7 5 11 Joe lf 4 1 1 0 1 2 .268 Daza cf 5 1 1 0 0 1 .327 Blackmon dh 5 1 1 0 0 1 .269 Cron 1b 5 3 3 0 0 0 .303 Rodgers 2b 4 1 1 2 1 2 .243 Grichuk rf 4 0 1 1 1 1 .258 McMahon 3b 4 1 3 3 1 1 .245 Iglesias ss 4 0 2 1 1 1 .303 Serven c 5 0 0 0 0 2 .295

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 9 13 8 1 6 Berti 2b 4 0 1 1 0 1 .278 Cooper 1b 5 0 1 1 0 1 .310 Soler lf 4 1 1 0 1 1 .220 1-De La Cruz pr-lf 0 0 0 0 0 0 .207 Aguilar dh 4 2 2 0 0 1 .256 García rf 5 2 2 3 0 1 .230 Sánchez cf 4 2 2 2 0 1 .228 Rojas ss 4 0 1 1 0 0 .234 Astudillo 3b 4 0 1 0 0 0 .281 Williams 3b 0 0 0 0 0 0 .216 Fortes c 4 2 2 0 0 0 .323

Colorado 012 113 000_8 13 3 Miami 000 530 01x_9 13 1

1-ran for Soler in the 8th.

E_Serven (3), Iglesias (7), Cron (2), Cooper (1). LOB_Colorado 10, Miami 8. 2B_Rodgers (13), Iglesias (15), Cron (15), McMahon (13), García (7), Fortes (2), Cooper (16). HR_McMahon (6), off Castano; García (5), off Feltner; Sánchez (9), off Feltner. RBIs_Iglesias (18), Rodgers 2 (31), McMahon 3 (36), Grichuk (34), García 3 (20), Sánchez 2 (25), Berti (13), Rojas (17), Cooper (30). SB_Berti (19), Fortes (2).

Runners left in scoring position_Colorado 4 (Grichuk, Blackmon, Iglesias, Serven); Miami 5 (Astudillo, Cooper, Berti, Rojas, García). RISP_Colorado 5 for 17; Miami 5 for 14.

Runners moved up_Cron, Sánchez, Berti. GIDP_Serven.

DP_Miami 1 (Astudillo, Berti, Cooper).

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Feltner 3 2-3 6 5 4 0 2 72 5.46 Chacín 1 1-3 4 3 2 0 0 29 6.42 Bird 2 1 0 0 0 3 24 0.00 Colomé, L, 2-1 1 2 1 1 1 1 24 2.39

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Castano 3 1-3 7 4 4 3 3 70 2.57 Yacabonis 1 2-3 2 1 1 1 3 34 2.70 Floro, H, 3 2-3 3 3 0 0 0 20 5.40 Bleier, BS, 0-2 1-3 1 0 0 0 1 8 4.67 Bass 1 0 0 0 0 1 11 1.93 Okert, W, 4-0 1 0 0 0 0 1 16 2.61 Scott, S, 6-7 1 0 0 0 1 2 17 4.67

Inherited runners-scored_Chacín 1-0, Yacabonis 2-0, Bleier 2-1. HBP_Feltner (Berti).

Umpires_Home, CB Bucknor; First, Vic Carapazza; Second, Brock Ballou; Third, Jansen Visconti.

T_3:42. A_9,012 (36,742).

