Milwaukee 2, St. Louis 0

St. Louis

AB

R

H

BI

BB

SO

Avg. Totals

29

0

3

0

2

12 Edman ss

4

0

0

0

0

1

.280 Donovan lf

4

0

1

0

0

1

.313 Goldschmidt dh

4

0

0

... READ MORE

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 0 3 0 2 12 Edman ss 4 0 0 0 0 1 .280 Donovan lf 4 0 1 0 0 1 .313 Goldschmidt dh 4 0 0 0 0 2 .339 Arenado 3b 4 0 0 0 0 1 .270 Gorman 2b 3 0 0 0 0 3 .247 Yepez 1b 3 0 2 0 0 1 .285 Carlson rf 2 0 0 0 1 1 .251 Bader cf 3 0 0 0 0 2 .268 Knizner c 1 0 0 0 1 0 .194 a-Nootbaar ph 1 0 0 0 0 0 .137 Herrera c 0 0 0 0 0 0 .000

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 2 6 2 2 4 Yelich lf 4 0 0 0 0 2 .234 Adames ss 4 0 2 0 0 1 .210 Tellez 1b 4 0 1 0 0 0 .253 McCutchen dh 4 0 0 0 0 0 .239 Renfroe rf 3 0 1 0 1 0 .251 Narváez c 4 0 0 0 0 0 .258 Urías 3b-2b 3 0 0 0 0 1 .209 Hiura 2b 1 1 1 0 1 0 .215 Peterson 3b 0 0 0 0 0 0 .235 Taylor cf 3 1 1 2 0 0 .227

St. Louis 000 000 000_0 3 0 Milwaukee 000 020 00x_2 6 0

a-lined out for Knizner in the 8th.

LOB_St. Louis 4, Milwaukee 7. 2B_Yepez (7), Adames (9), Tellez (16), Renfroe (8). HR_Taylor (7), off Mikolas. RBIs_Taylor 2 (27).

Runners left in scoring position_St. Louis 2 (Goldschmidt, Bader); Milwaukee 4 (Narváez 4). RISP_St. Louis 0 for 3; Milwaukee 0 for 7.

Runners moved up_Edman, Tellez.

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Mikolas, L, 5-5 6 1-3 4 2 2 2 3 100 2.64 Oviedo 1 2-3 2 0 0 0 1 23 3.55

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Burnes, W, 5-4 7 2 0 0 2 10 108 2.31 Williams, H, 16 1 0 0 0 0 1 16 2.33 Hader, S, 20-21 1 1 0 0 0 1 16 0.87

Inherited runners-scored_Oviedo 1-0. HBP_Mikolas (Hiura).

Umpires_Home, Jeremy Riggs; First, Roberto Ortiz; Second, Brian Knight; Third, Bill Miller.

T_2:46. A_28,100 (41,900).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.