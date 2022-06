Montreal 2, Seattle 1

Montreal

1

1

—

2 Seattle

1

0

—

1 First Half_1, Seattle, Morris, 5 (Roldan), 3rd minute; 2, Montreal, Toye, 1 (Kamara), 18th. Second Half_3, Montreal, Toye, 2 (Kamara), 62nd. Goalies_Montreal, Sebastian Breza, James Pantemis; Seattle, Stefan Frei, Stefan Cleveland. Yellow Cards_Wanyama, Montreal, 35th; Rowe, Seattle, 43rd; Quioto, Montreal, 90th+4; Ragen, Seattle, 90th+5. Referee_Joseph Dickerson. Assistant Referees_Frank Anderson, Jeffrey Greeson, Victor Rivas. 4th Official_Jon... READ MORE

Montreal 1 1 — 2 Seattle 1 0 — 1

First Half_1, Seattle, Morris, 5 (Roldan), 3rd minute; 2, Montreal, Toye, 1 (Kamara), 18th.

Second Half_3, Montreal, Toye, 2 (Kamara), 62nd.

Goalies_Montreal, Sebastian Breza, James Pantemis; Seattle, Stefan Frei, Stefan Cleveland.

Yellow Cards_Wanyama, Montreal, 35th; Rowe, Seattle, 43rd; Quioto, Montreal, 90th+4; Ragen, Seattle, 90th+5.

Referee_Joseph Dickerson. Assistant Referees_Frank Anderson, Jeffrey Greeson, Victor Rivas. 4th Official_Jon Freemon.

A_32,375.

___

Lineups

Montreal_Sebastian Breza; Rudy Camacho, Alistair Johnston, Joel Waterman; Mathieu Choiniere, Ismael Kone (Robert Thorkelsson, 76th), Lassi Lappalainen (Zachary Brault-Guillard, 63rd), Matko Miljevic (Samuel Piette, 71st), Victor Wanyama; Kei Kamara (Joaquin Torres, 76th), Mason Toye (Romell Quioto, 64th).

Seattle_Stefan Frei; Yeimar Gomez Andrade, Jackson Ragen, Nouhou Tolo; Nicolas Lodeiro, Alex Roldan, Cristian Roldan, Kelyn Rowe (Jimmy Medranda, 76th), Albert Rusnak; Fredy Montero (Leo Chu, 66th), Jordan Morris.

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.