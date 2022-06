N.Y. Mets 10, Miami 4

Miami New York ab

Miami New York ab r h bi ab r h bi Totals 37 4 10 3 Totals 33 10 9 10 Chisholm Jr. 2b 3 1 0 0 Nimmo cf 5 1 2 0 Cooper 1b 4 1 2 0 Marte rf 4 2 0 1 Soler lf 3 0 2 1 Lindor ss 3 2 1 4 García rf 4 0 2 0 Alonso 1b 4 1 2 4 Berti 3b-ss 5 0 1 1 McNeil 2b 3 1 1 0 Rojas ss 3 0 1 0 Canha lf 3 1 1 0 L.Williams ph-3b 2 0 0 0 Guillorme 3b 4 1 1 0 Astudillo dh 2 0 0 0 Davis dh 4 1 1 1 L.Díaz ph-dh 3 1 1 0 Nido c 3 0 0 0 Stallings c 4 0 0 0 De La Cruz cf 4 1 1 1

Miami 000 010 210 — 4 New York 300 007 00x — 10

E_De La Cruz (3). LOB_Miami 12, New York 6. 2B_Soler (13), L.Díaz (1). HR_De La Cruz (3), Lindor (10), Alonso (19). SB_Berti (15).

IP H R ER BB SO

Miami P.López L,4-3 5 1-3 8 7 6 1 5 Nance 2-3 1 3 3 2 0 Yacabonis 1 0 0 0 0 1 Head 1 0 0 0 0 0

New York Carrasco W,8-2 6 1-3 8 3 3 2 7 Medina 1 1-3 2 1 1 2 1 Ottavino 1 1-3 0 0 0 1 3

HBP_P.López 2 (Nido,Canha), Nance (Lindor), Medina (García), Head (Lindor).

Umpires_Home, Lance Barrett; First, Adam Beck; Second, Quinn Wolcott; Third, Alan Porter.

T_3:23. A_36,111 (41,922).

