N.Y. Yankees 10, Minnesota 4

New York Minnesota ab r h bi ab r h bi Totals 41 10 14 10 Totals 36 4 12 4 LeMahieu 2b 4 2 3 1 Arraez 1b 4 1 2 0 Judge cf 5 2 2 3 Miranda 1b 1 0 0 0 Rizzo 1b 6 1 1 3 Buxton dh 4 1 1 0 Stanton dh 5 1 1 1 Polanco 2b 5 1 4 2 Donaldson 3b 5 0 1 0 Kepler rf 3 0 1 1 Hicks lf 3 2 2 0 Sánchez c 4 0 0 0 Kiner-Falefa ss 5 1 1 0 Larnach lf 4 0 0 0 Trevino c 4 0 1 1 Urshela 3b 4 1 2 0 Gallo rf 4 1 2 1 Celestino cf 4 0 1 0 Palacios ss 3 0 1 1

New York 300 110 320 — 10 Minnesota 101 110 000 — 4

E_Rizzo (3), Donaldson (4), Luetge (2). DP_New York 1, Minnesota 0. LOB_New York 13, Minnesota 9. 2B_Buxton (8), Polanco (9). HR_Judge (22), Stanton (12), Rizzo (14), Polanco (7). SF_Kepler (3), Palacios (1).

IP H R ER BB SO

New York Taillon 4 9 4 4 1 3 Luetge W,2-2 1 2-3 1 0 0 0 0 Peralta H,3 1 1-3 1 0 0 0 1 Marinaccio 2 1 0 0 0 3

Minnesota Sands L,0-2 3 2-3 8 4 4 2 3 Minaya 1 1 1 1 3 3 Cano 1 1-3 0 0 0 2 1 Duffey 1 2 3 3 1 2 Megill 2 3 2 2 1 1

Taillon pitched to 2 batters in the 5th, Minaya pitched to 6 batters in the 5th.

HBP_Marinaccio (Buxton). WP_Minaya, Duffey.

Umpires_Home, Alex Tosi; First, Todd Tichenor; Second, John Libka; Third, Jim Reynolds.

T_3:50. A_27,643 (38,544).

