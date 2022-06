N.Y. Yankees 2, L.A. Angels 1

Los Angeles

AB

R

H

BI

BB

SO

Avg. Totals

29

1

2

1

1

6 Ward rf

4

0

0

0

0

0

.333 Ohtani dh

3

0

0

0

1

1

.244 Trout cf

3

0

0

... READ MORE

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 1 2 1 1 6 Ward rf 4 0 0 0 0 0 .333 Ohtani dh 3 0 0 0 1 1 .244 Trout cf 3 0 0 0 0 0 .292 Walsh 1b 3 1 1 0 0 1 .251 Rengifo 2b 4 0 0 0 0 1 .271 Marsh lf 3 0 0 0 0 1 .270 Suzuki c 3 0 1 1 0 0 .196 Wade 3b 3 0 0 0 0 0 .222 Velazquez ss 3 0 0 0 0 2 .193

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 2 7 2 6 9 LeMahieu 1b-3b 3 0 0 0 1 0 .252 Judge dh 3 0 0 0 1 2 .303 Torres 2b 4 0 0 0 0 1 .250 Andújar lf 3 1 1 0 1 1 .278 Kiner-Falefa ss 3 1 2 0 1 1 .266 Hicks cf 2 0 0 0 2 1 .214 Gallo rf 4 0 1 0 0 3 .177 Higashioka c 3 0 0 0 0 0 .158 a-Rizzo ph-1b 1 0 1 2 0 0 .213 Gonzalez 3b 4 0 2 0 0 0 .246 Trevino c 0 0 0 0 0 0 .275

Los Angeles 000 000 010_1 2 0 New York 000 000 02x_2 7 0

a-singled for Higashioka in the 8th.

LOB_Los Angeles 4, New York 10. 2B_Walsh (9), Gonzalez (5), Andújar (2). RBIs_Suzuki (5), Rizzo 2 (31). SB_Kiner-Falefa 2 (7), Andújar (3). CS_Kiner-Falefa (2).

Runners left in scoring position_Los Angeles 2 (Rengifo 2); New York 5 (Gonzalez, Higashioka 2, Andújar 2). RISP_Los Angeles 1 for 4; New York 1 for 12.

Runners moved up_Marsh.

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Detmers 4 1-3 5 0 0 3 4 86 4.20 Herget 1 0 0 0 1 2 20 2.77 Loup 2-3 0 0 0 0 1 8 4.66 Tepera 1 0 0 0 0 1 17 4.15 Ortega, L, 1-2, H, 4 1-3 1 2 2 2 0 17 3.63 Bradley, BS, 1-2 2-3 1 0 0 0 1 14 5.56

New York IP H R ER BB SO NP ERA Taillon, W, 6-1 8 2 1 1 0 5 101 2.30 Holmes, S, 7-7 1 0 0 0 1 1 29 0.35

Inherited runners-scored_Herget 2-0, Loup 1-0, Bradley 3-2. HBP_Holmes 2 (Trout,Walsh). WP_Ortega.

Umpires_Home, Clint Vondrak; First, Chris Guccione; Second, Dan Iassogna; Third, Charlie Ramos.

T_3:08. A_33,476 (47,309).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.