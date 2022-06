NASCAR-Xfinity Tennessee Lottery 250 Results

Saturday At Nashville Superspeedway

Saturday

At Nashville Superspeedway

Lebanon, Tenn.

Lap length: 1.33 miles

(Start position in parentheses)

1. (5) Justin Allgaier, Chevrolet, 188 laps, 60 points.

2. (3) Trevor Bayne, Toyota, 188, 50.

3. (1) Riley Herbst, Ford, 188, 49.

4. (14) Ty Gibbs, Toyota, 188, 46.

5. (21) Sam Mayer, Chevrolet, 188, 42.

6. (27) Ryan Preece, Ford, 188, 0.

7. (11) Jeffrey Earnhardt, Toyota, 188, 30.

8. (4) Austin Hill, Chevrolet, 188, 36.

9. (24) Ryan Sieg, Ford, 188, 28.

10. (15) Brett Moffitt, Chevrolet, 188, 27.

11. (17) Brandon Brown, Chevrolet, 188, 26.

12. (25) Parker Retzlaff, Ford, 188, 25.

13. (6) Noah Gragson, Chevrolet, 187, 30.

14. (8) Brandon Jones, Toyota, 187, 29.

15. (23) Stefan Parsons, Chevrolet, 187, 0.

16. (2) AJ Allmendinger, Chevrolet, 187, 28.

17. (10) Daniel Hemric, Chevrolet, 187, 20.

18. (12) Landon Cassill, Chevrolet, 187, 19.

19. (29) Ryan Vargas, Chevrolet, 187, 18.

20. (26) Anthony Alfredo, Chevrolet, 187, 17.

21. (18) Tyler Reddick, Chevrolet, 186, 0.

22. (22) Jeremy Clements, Chevrolet, 186, 15.

23. (31) Alex Labbe, Chevrolet, 186, 14.

24. (20) Ryan Ellis, Chevrolet, 185, 13.

25. (28) Kyle Sieg, Ford, 185, 12.

26. (38) Patrick Emerling, Chevrolet, 185, 11.

27. (35) Myatt Snider, Chevrolet, 185, 10.

28. (34) BJ McLeod, Ford, 185, 9.

29. (9) Josh Berry, Chevrolet, 184, 17.

30. (30) Dillon Bassett, Chevrolet, 182, 7.

31. (36) Bayley Currey, Chevrolet, 181, 6.

32. (37) Natalie Decker, Toyota, 181, 5.

33. (33) JJ Yeley, Toyota, 157, 4.

34. (32) Josh Williams, Chevrolet, electrical, 136, 3.

35. (7) Jeb Burton, Chevrolet, accident, 126, 2.

36. (19) Sheldon Creed, Chevrolet, accident, 124, 1.

37. (13) Joe Graf Jr, Ford, accident, 123, 1.

38. (16) Kyle Weatherman, Chevrolet, garage, 118, 1.

___

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 119.317 mph.

Time of Race: 2 hours, 5 minutes, 44 seconds.

Margin of Victory: 4.513 seconds.

Caution Flags: 5 for 27 laps.

Lead Changes: 13 among 6 drivers.

Lap Leaders: R.Herbst 0; A.Allmendinger 1-18; J.Allgaier 19-47; A.Allmendinger 48; J.Allgaier 49-92; J.Berry 93; T.Gibbs 94-96; J.Allgaier 97-98; T.Gibbs 99; J.Allgaier 100-118; A.Allmendinger 119-133; B.Jones 134; A.Allmendinger 135-148; J.Allgaier 149-188

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): J.Allgaier, 5 times for 134 laps; A.Allmendinger, 4 times for 48 laps; T.Gibbs, 2 times for 4 laps; B.Jones, 1 time for 1 lap; J.Berry, 1 time for 1 lap; R.Herbst, 1 time for 0 laps.

Wins: T.Gibbs, 3; A.Allmendinger, 2; N.Gragson, 2; J.Berry, 2; J.Allgaier, 1; B.Jones, 1; A.Hill, 1.

Top 16 in Points: 1. A.Allmendinger, 573; 2. T.Gibbs, 530; 3. N.Gragson, 529; 4. J.Berry, 509; 5. J.Allgaier, 509; 6. B.Jones, 428; 7. S.Mayer, 424; 8. A.Hill, 416; 9. D.Hemric, 389; 10. L.Cassill, 366; 11. R.Herbst, 364; 12. R.Sieg, 345; 13. A.Alfredo, 287; 14. J.Burton, 278; 15. B.Moffitt, 274; 16. B.Brown, 273.

___

NASCAR Driver Rating Formula

A maximum of 150 points can be attained in a race.

The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.

