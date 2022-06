NHRA NHRA New England Nationals Qualifying

FridayAt New England DragwayEpping, N.H.First RoundTop Fuel 1. Steve Torrence, 3.664 seconds, 329.50 mph; 2. Brittany Force, 3.687, 329.50; 3. Mike Salinas, 3.705, 328.06; 4. Josh Hart, 3.745, 326.00; 5. Tony Schumacher, 3.745, 307.44; 6. Austin Prock, 3.749, 293.22; 7. Antron Brown, 3.809, 324.12; 8. Doug Kalitta, 6.845, 98.25; 9. Shawn Langdon, 7.188, 94.11; 10. Dan Mercier, 7.656, 92.15; 11. Scott Farley, 8.098, 81.22; 12. Clay Millican, 8.226, 77.70; 13. Leah Pruett, 8.255, 139.47; 14.... READ MORE

Friday At New England Dragway Epping, N.H. First Round Top Fuel

1. Steve Torrence, 3.664 seconds, 329.50 mph; 2. Brittany Force, 3.687, 329.50; 3. Mike Salinas, 3.705, 328.06; 4. Josh Hart, 3.745, 326.00; 5. Tony Schumacher, 3.745, 307.44; 6. Austin Prock, 3.749, 293.22; 7. Antron Brown, 3.809, 324.12; 8. Doug Kalitta, 6.845, 98.25; 9. Shawn Langdon, 7.188, 94.11; 10. Dan Mercier, 7.656, 92.15; 11. Scott Farley, 8.098, 81.22; 12. Clay Millican, 8.226, 77.70; 13. Leah Pruett, 8.255, 139.47; 14. Justin Ashley, 9.974, 72.98.

Funny Car

1. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.878, 332.51; 2. Blake Alexander, Ford Mustang, 3.911, 325.22; 3. Jim Campbell, Charger, 3.965, 315.64; 4. Tim Wilkerson, Mustang, 3.966, 320.66; 5. J.R. Todd, Toyota Supra, 4.460, 195.93; 6. John Force, Chevy Camaro, 5.835, 123.14; 7. Ron Capps, Supra, 7.749, 87.37; 8. Bob Tasca III, Mustang, 8.109, 79.11; 9. Alexis DeJoria, Supra, 8.376, 84.48; 10. Cruz Pedregon, Charger, 9.875, 74.12; 11. Cory Lee, Mustang, broke; 12. Robert Hight, Camaro, broke. Not Qualified: 13. Dale Creasy Jr., broke.

Pro Stock

1. Dallas Glenn, Chevy Camaro, 6.543, 209.33; 2. Kyle Koretsky, Camaro, 6.544, 209.95; 3. Aaron Stanfield, Camaro, 6.545, 211.00; 4. Camrie Caruso, Camaro, 6.547, 209.59; 5. Deric Kramer, Camaro, 6.552, 209.52; 6. Erica Enders, Camaro, 6.560, 210.80; 7. Mason McGaha, Camaro, 6.561, 209.52; 8. Fernando Cuadra Jr., Ford Mustang, 6.571, 209.49; 9. Bo Butner, Camaro, 6.584, 210.28; 10. Alan Prusiensky, Dodge Dart, 6.621, 209.04; 11. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.636, 209.30; 12. Chris McGaha, Camaro, 6.672, 209.30; 13. Fernando Cuadra, Mustang, 6.943, 206.54; 14. Kenny Delco, Camaro, 7.721, 173.41; 15. Matt Hartford, Camaro, 17.449, 50.13; 16. Greg Anderson, Camaro, 18.535, 55.76.

