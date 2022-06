NHRA Summit Racing Equipment Nationals Qualifying

FridayAt Summit Motorsports ParkNorwalk, OhioTop Fuel 1. Brittany Force, 3.666 seconds, 333.08 mph; 2. Justin Ashley, 3.707, 330.96; 3. Mike Salinas, 3.744, 327.51; 4. Josh Hart, 3.744, 322.58; 5. Austin Prock, 3.745, 328.78; 6. Doug Kalitta, 3.759, 328.46; 7. Steve Torrence, 3.768, 323.04; 8. Tripp Tatum, 3.771, 320.13; 9. Shawn Langdon, 3.774, 325.30; 10. Billy Torrence, 3.779, 323.04; 11. Antron Brown, 3.808, 316.90; 12. Clay Millican, 3.811, 324.12; 13. Spencer Massey, 3.812, 321.73; 14. Leah... READ MORE

Friday At Summit Motorsports Park Norwalk, Ohio Top Fuel

1. Brittany Force, 3.666 seconds, 333.08 mph; 2. Justin Ashley, 3.707, 330.96; 3. Mike Salinas, 3.744, 327.51; 4. Josh Hart, 3.744, 322.58; 5. Austin Prock, 3.745, 328.78; 6. Doug Kalitta, 3.759, 328.46; 7. Steve Torrence, 3.768, 323.04; 8. Tripp Tatum, 3.771, 320.13; 9. Shawn Langdon, 3.774, 325.30; 10. Billy Torrence, 3.779, 323.04; 11. Antron Brown, 3.808, 316.90; 12. Clay Millican, 3.811, 324.12; 13. Spencer Massey, 3.812, 321.73; 14. Leah Pruett, 3.862, 313.58; 15. Tony Schumacher, 3.865, 313.00; 16. Kyle Wurtzel, 3.900, 295.01. Not Qualified: 17. Dan Mercier, 3.982, 240.38; 18. Mike Bucher, 4.165, 258.12; 19. Krista Baldwin, 4.431, 195.17; 20. Joe Morrison, 6.216, 100.85; 21. Scott Farley, 7.396, 99.82.

Funny Car

1. Ron Capps, Toyota Supra, 3.901, 328.38; 2. John Force, Chevy Camaro, 3.903, 330.15; 3. Robert Hight, Camaro, 3.907, 327.59; 4. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.908, 331.12; 5. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.917, 329.91; 6. Alexis DeJoria, Supra, 3.932, 331.12; 7. J.R. Todd, Supra, 3.933, 328.14; 8. Cruz Pedregon, Charger, 3.960, 281.30; 9. Blake Alexander, Mustang, 3.991, 321.27; 10. Chad Green, Mustang, 4.009, 310.55; 11. Paul Lee, Charger, 4.050, 320.20; 12. Tim Wilkerson, Mustang, 4.062, 304.12; 13. Mike McIntire, Toyota Camry, 4.071, 307.09; 14. Bobby Bode, Mustang, 4.545, 184.19; 15. Dale Creasy Jr., Charger, 6.193, 110.60; 16. Jim Campbell, Charger, 8.015, 84.67.

Pro Stock

1. Erica Enders, Chevy Camaro, 6.537, 210.11; 2. Kyle Koretsky, Camaro, 6.570, 207.88; 3. Aaron Stanfield, Camaro, 6.574, 208.23; 4. Greg Anderson, Camaro, 6.575, 207.37; 5. Deric Kramer, Camaro, 6.580, 208.39; 6. Dallas Glenn, Camaro, 6.582, 207.82; 7. Camrie Caruso, Camaro, 6.582, 205.69; 8. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.606, 207.59; 9. Matt Hartford, Camaro, 6.610, 207.98; 10. Fernando Cuadra, Mustang, 6.618, 208.71; 11. Mason McGaha, Camaro, 6.623, 207.88; 12. Kenny Delco, Camaro, 6.624, 207.69; 13. Chris McGaha, Camaro, 6.630, 208.49; 14. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.638, 208.55; 15. Fernando Cuadra Jr., Mustang, 7.068, 156.53; 16. Alan Prusiensky, Dodge Dart, 7.193, 159.63. Not Qualified: 17. Bo Butner, 7.265, 203.58; 18. Chris Sweeny, 7.541, 137.58; 19. Shane Tucker, 10.385, 119.94.

Pro Stock Motorcycle

1. Angelle Sampey, Suzuki, 6.801, 197.74; 2. Angie Smith, EBR, 6.811, 199.91; 3. Steve Johnson, Suzuki, 6.824, 195.28; 4. Karen Stoffer, Suzuki, 6.853, 195.93; 5. Matt Smith, Suzuki, 6.872, 197.10; 6. Eddie Krawiec, Suzuki, 6.875, 196.56; 7. Joey Gladstone, Suzuki, 6.879, 196.99; 8. Marc Ingwersen, EBR, 6.886, 194.83; 9. Jim Underdahl, Suzuki, 6.896, 197.91; 10. Chip Ellis, EBR, 6.905, 194.74; 11. Hector Arana Jr, Buell, 6.935, 196.02; 12. LE Tonglet, Suzuki, 6.965, 193.57; 13. Jerry Savoie, Suzuki, 6.976, 184.35; 14. Ryan Oehler, EBR, 6.983, 194.97; 15. Ron Tornow, Victory, 7.034, 189.28; 16. Jianna Evaristo, Suzuki, 7.170, 181.25.

