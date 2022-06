NHRA Thunder Valley Nationals Pairings

SaturdayAt Bristol DragwayBristol, Tenn.Sunday’s first-round pairingsTop Fuel 1. Mike Salinas, 3.767 seconds, 327.59 mph vs. 16. Cameron Ferre, 4.438, 189.34; 2. Steve Torrence, 3.791, 317.79 vs. 15. Lex Joon, 4.253, 212.19; 3. Josh Hart, 3.791, 316.60 vs. 14. Justin Ashley, 3.975, 252.95; 4. Antron Brown, 3.802, 323.35 vs. 13. Tony Schumacher, 3.913, 306.33; 5. Brittany Force, 3.807, 325.69 vs. 12. Doug Kalitta, 3.877, 321.12; 6. Clay Millican, 3.808, 321.73 vs. 11. Doug Foley, 3.870, 316.75;... READ MORE

1. Mike Salinas, 3.767 seconds, 327.59 mph vs. 16. Cameron Ferre, 4.438, 189.34; 2. Steve Torrence, 3.791, 317.79 vs. 15. Lex Joon, 4.253, 212.19; 3. Josh Hart, 3.791, 316.60 vs. 14. Justin Ashley, 3.975, 252.95; 4. Antron Brown, 3.802, 323.35 vs. 13. Tony Schumacher, 3.913, 306.33; 5. Brittany Force, 3.807, 325.69 vs. 12. Doug Kalitta, 3.877, 321.12; 6. Clay Millican, 3.808, 321.73 vs. 11. Doug Foley, 3.870, 316.75; 7. Austin Prock, 3.835, 325.30 vs. 10. Leah Pruett, 3.867, 318.32; 8. Spencer Massey, 3.861, 319.60 vs. 9. Shawn Langdon, 3.861, 319.07.

Funny Car

1. Robert Hight, Chevy Camaro, 3.971, 310.98 vs. Bye; 2. Tim Wilkerson, Ford Mustang, 3.996, 317.05 vs. 15. Jack Wyatt, Dodge Charger, 6.519, 106.21; 3. John Force, Camaro, 3.997, 321.96 vs. 14. Terry Haddock, Mustang, 5.498, 132.54; 4. Matt Hagan, Charger, 4.014, 318.09 vs. 13. Phil Burkart, Chevy Monte Carlo, 4.857, 173.67; 5. Bob Tasca III, Mustang, 4.035, 316.90 vs. 12. Alexis DeJoria, Toyota Supra, 4.461, 214.08; 6. Cruz Pedregon, Charger, 4.068, 312.71 vs. 11. J.R. Todd, Supra, 4.390, 222.51; 7. Jim Campbell, Charger, 4.080, 306.19 vs. 10. Chad Green, Mustang, 4.212, 259.16; 8. Paul Lee, Charger, 4.084, 310.77 vs. 9. Ron Capps, Supra, 4.087, 311.70.

Pro Stock

1. Aaron Stanfield, Chevy Camaro, 6.638, 206.57 vs. 16. Wally Stroupe, Camaro, 6.735, 203.52; 2. Camrie Caruso, Camaro, 6.644, 204.23 vs. 15. Chris McGaha, Camaro, 6.717, 204.29; 3. Erica Enders, Camaro, 6.658, 205.63 vs. 14. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.703, 205.10; 4. Kyle Koretsky, Camaro, 6.662, 204.60 vs. 13. Mason McGaha, Camaro, 6.692, 204.70; 5. Greg Anderson, Camaro, 6.663, 204.88 vs. 12. Kenny Delco, Camaro, 6.691, 204.91; 6. Matt Hartford, Camaro, 6.664, 205.54 vs. 11. Deric Kramer, Camaro, 6.688, 205.60; 7. Dallas Glenn, Camaro, 6.675, 204.76 vs. 10. Bo Butner, Camaro, 6.685, 206.54; 8. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.682, 205.85 vs. 9. Fernando Cuadra Jr., Mustang, 6.683, 204.98. Did Not Qualify: 17. Alan Prusiensky, 6.739, 203.16; 18. Fernando Cuadra, 6.788, 203.03; 19. Shane Tucker, 6.901, 203.77; 20. Larry Morgan, 7.826, 151.09.

Pro Stock Motorcycle

1. Angelle Sampey, Suzuki, 6.874, 196.04 vs. 16. LE Tonglet, Suzuki, 7.228, 185.36; 2. Joey Gladstone, Suzuki, 6.889, 194.44 vs. 15. Jianna Evaristo, Suzuki, 7.222, 182.65; 3. Steve Johnson, Suzuki, 6.894, 195.39 vs. 14. Ron Tornow, Victory, 7.097, 189.23; 4. Marc Ingwersen, EBR, 6.921, 194.35 vs. 13. Karen Stoffer, Suzuki, 7.067, 191.40; 5. Matt Smith, Suzuki, 6.927, 195.62 vs. 12. Chris Bostick, Suzuki, 7.016, 190.89; 6. Angie Smith, EBR, 6.932, 196.82 vs. 11. Malcolm Phillips Jr., Suzuki, 6.980, 192.66; 7. Jerry Savoie, Suzuki, 6.943, 194.18 vs. 10. Eddie Krawiec, Suzuki, 6.965, 195.00; 8. Jim Underdahl, Suzuki, 6.947, 194.35 vs. 9. Ryan Oehler, EBR, 6.956, 195.19. Did Not Qualify: 17. Wesley Wells, 7.426, 180.84.

