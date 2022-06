Oklahoma 5, Texas A&M 1

Texas A&M Oklahoma ab

Texas A&M Oklahoma ab r h bi ab r h bi Totals 32 1 6 1 Totals 32 5 7 4 Werner 3b 4 0 0 0 Spkrman rf 4 1 2 0 Moss 1b 3 0 1 0 Graham ss 3 2 1 0 Rock lf 4 1 1 1 Rbrtson 1b 3 1 1 0 Bost dh 3 0 1 0 Trdaway cf 4 0 1 1 Targac 2b 4 0 1 0 Crooks c 4 1 2 3 Claunch c 4 0 1 0 Clark 3b 4 0 0 0 Minnich rf 4 0 1 0 Ncklaus 2b 4 0 0 0 Thmpson cf 3 0 0 0 Horton dh 3 0 0 0 Kaler ss 3 0 0 0 Pettis lf 3 0 0 0

E_Moss, Kaler. 2B_Graham (17). HR_Rock (19), Crooks (9). RBI_Rock (65), Tredaway (65), Crooks 3 (51).

Texas A&M 000 001 000 1-6-2 — 1 Oklahoma 301 010 00x 5-7-0 — 5

IP H R ER BB SO

Texas A&M Prager L 2 1/3 4 4 3 1 3 Palisch 5 2/3 3 1 1 1 8

Oklahoma Sandlin W 7 5 1 1 1 12 Michael 2 1 0 0 1 1

