Pittsburgh 12, Chicago Cubs 1

Chicago

AB

R

H

BI

BB

SO

Avg. Totals

36

1

10

1

4

8 Morel cf

5

0

1

0

0

2

.262 W.Contreras c

3

0

0

0

0

1

.279 Higgins c

1

0

0

0 READ MORE

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 1 10 1 4 8 Morel cf 5 0 1 0 0 2 .262 W.Contreras c 3 0 0 0 0 1 .279 Higgins c 1 0 0 0 0 0 .277 Ortega dh 4 0 2 0 1 2 .263 Happ lf 3 0 2 1 1 0 .290 Velazquez lf 1 0 1 0 0 0 .375 Wisdom 3b 4 0 0 0 1 1 .216 Villar 2b 4 0 1 0 0 1 .222 Hoerner ss 3 0 2 0 1 0 .275 Heyward rf 4 0 0 0 0 0 .192 Rivas 1b 4 1 1 0 0 1 .214

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 12 11 11 6 7 Hayes 3b 4 0 0 0 0 2 .265 a-Chang ph-2b 0 0 0 0 0 0 .156 Reynolds cf 3 2 2 0 1 0 .253 b-Mitchell ph-rf 1 0 0 0 0 0 .203 Suwinski lf-cf 4 2 1 0 1 2 .230 Vogelbach dh 4 3 2 2 1 0 .217 Chavis 1b 2 2 0 0 3 0 .257 Cruz ss 5 2 2 4 0 1 .400 Madris rf-lf 4 1 3 2 0 0 .750 Heineman c 4 0 1 1 0 1 .125 Park 2b-3b 2 0 0 2 0 1 .240

Chicago 000 000 100_1 10 1 Pittsburgh 034 000 50x_12 11 0

a-hit by pitch for Hayes in the 7th. b-lined out for Reynolds in the 7th.

E_Villar (6). LOB_Chicago 13, Pittsburgh 6. 2B_Happ (14), Cruz (1), Madris (1), Suwinski (6), Vogelbach (6), Heineman (2). RBIs_Happ (32), Madris 2 (2), Park 2 (5), Cruz 4 (4), Vogelbach 2 (20), Heineman (2). SB_Madris (1). SF_Park 2.

Runners left in scoring position_Chicago 5 (Wisdom 3, Rivas, Heyward); Pittsburgh 3 (Mitchell, Hayes 2). RISP_Chicago 1 for 9; Pittsburgh 7 for 15.

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Kilian, L, 0-2 2 1-3 3 7 5 5 3 66 10.32 Mills 4 1-3 8 5 5 0 2 74 8.59 Norris 1 1-3 0 0 0 1 2 20 7.52

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Brubaker, W, 1-7 6 5 0 0 3 5 105 4.11 Beede 2 4 1 1 0 3 37 3.51 Hembree 1 1 0 0 1 0 25 7.16

Inherited runners-scored_Norris 2-0. HBP_Brubaker (W.Contreras), Mills (Chang). WP_Kilian, Brubaker. PB_Higgins (1).

Umpires_Home, Mark Ripperger; First, Phil Cuzzi; Second, Malachi Moore; Third, Cory Blaser.

T_3:17. A_11,312 (38,747).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.