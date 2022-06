Pittsburgh 5, L.A. Dodgers 3

Pittsburgh

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 5 11 5 2 13 Hayes 3b 4 1 1 0 1 1 .293 Reynolds cf 5 0 1 1 0 1 .212 Chavis 1b 4 1 2 2 1 0 .293 Castillo 2b 3 0 1 0 0 2 .233 a-VanMeter ph-2b 2 0 0 0 0 1 .211 Castro ss 4 0 1 0 0 3 .180 Chang dh 4 0 0 0 0 3 .000 Suwinski rf 4 0 1 0 0 2 .186 Heineman c 4 2 3 0 0 0 .190 Marcano lf 3 1 1 2 0 0 .353

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 3 4 2 7 11 Betts rf 4 0 0 0 1 1 .298 Freeman 1b 4 1 1 0 1 0 .303 T.Turner ss 4 1 2 2 0 0 .298 Smith c 3 0 0 0 1 2 .231 Ríos dh 2 0 0 0 1 2 .256 J.Turner 3b 3 1 0 0 1 1 .222 Taylor cf 3 0 1 0 1 2 .253 Lux 2b 3 0 0 0 1 2 .263 Pillar lf 4 0 0 0 0 1 .000

Pittsburgh 220 000 001_5 11 0 Los Angeles 002 001 000_3 4 0

a-grounded out for Castillo in the 7th.

LOB_Pittsburgh 8, Los Angeles 8. 2B_Reynolds (7). HR_Chavis (5), off Urías; Marcano (2), off Urías; T.Turner (5), off Keller. RBIs_Chavis 2 (17), Marcano 2 (5), Reynolds (12), T.Turner 2 (41). SB_Lux (3). S_Marcano.

Runners left in scoring position_Pittsburgh 4 (Suwinski 2, VanMeter 2); Los Angeles 4 (Betts 2, Pillar 2). RISP_Pittsburgh 2 for 8; Los Angeles 0 for 6.

Runners moved up_Reynolds, Chavis, Lux.

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Keller, W, 2-5 5 2 2 2 5 5 98 5.77 Beede, H, 1 2-3 1 1 0 1 2 17 5.65 Underwood Jr., H, 3 1 1-3 1 0 0 1 1 18 2.92 Stratton, H, 5 1 0 0 0 0 3 15 4.34 Crowe, S, 2-4 1 0 0 0 0 0 11 2.35

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Urías, L, 3-5 6 8 4 4 1 8 91 2.89 Graterol 1 2-3 1 0 0 0 2 22 2.95 Price 1 1-3 2 1 1 1 3 23 3.48

Inherited runners-scored_Underwood Jr. 1-0. IBB_off Price (Chavis). HBP_Keller (Ríos). PB_Heineman (1).

Umpires_Home, Nate Tomlinson; First, Chad Fairchild; Second, Laz Diaz; Third, Tripp Gibson.

T_3:09. A_52,686 (56,000).

