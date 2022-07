Pittsburgh 8, Milwaukee 7

Milwaukee

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 39 7 12 7 3 8 Yelich lf 5 2 2 1 0 0 .254 Adames dh 5 1 1 2 0 2 .212 Tellez 1b 5 0 0 1 0 1 .244 McCutchen rf 4 1 3 0 1 0 .252 Wong 2b 5 1 2 1 0 2 .233 Urías ss 5 0 0 1 0 1 .217 Narváez c 2 0 1 1 2 0 .264 Taylor cf 4 0 1 0 0 0 .224 Peterson 3b 4 2 2 0 0 2 .240

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 8 11 8 2 6 Hayes 3b 4 0 0 0 0 0 .258 Reynolds cf 4 0 1 0 0 0 .258 Madris rf 4 0 1 0 0 1 .308 Vogelbach dh 3 0 1 0 1 0 .222 VanMeter 1b 4 1 1 0 0 0 .212 Chavis 1b 0 0 0 0 0 0 .243 Cruz ss 4 1 1 2 0 2 .214 Suwinski lf 3 3 2 1 1 1 .216 Perez c 4 3 4 5 0 0 .169 Park 2b 1 0 0 0 0 0 .224 a-Castillo ph-2b 3 0 0 0 0 2 .190

Milwaukee 002 101 003_7 12 1 Pittsburgh 030 202 01x_8 11 0

a-struck out for Park in the 4th.

E_Wong (8). LOB_Milwaukee 8, Pittsburgh 4. 2B_McCutchen 2 (11), Peterson (9), Wong (10), Narváez (10), Adames (11), Vogelbach (8). 3B_Yelich (3). HR_Cruz (2), off Houser; Suwinski (13), off Houser; Perez (4), off Suter; Perez (5), off Alexander; Perez (6), off Gustave. RBIs_Yelich (28), Adames 2 (41), Narváez (14), Urías (24), Tellez (48), Wong (18), Cruz 2 (10), Suwinski (23), Perez 5 (11).

Runners left in scoring position_Milwaukee 4 (Taylor, Urías, Peterson 2); Pittsburgh 1 (VanMeter). RISP_Milwaukee 4 for 16; Pittsburgh 0 for 2.

Runners moved up_Adames, Wong, Urías, Tellez. LIDP_VanMeter. GIDP_VanMeter.

DP_Milwaukee 2 (Wong, Peterson, Tellez; Taylor, Wong, Taylor).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Houser 2 1-3 5 3 3 1 0 42 4.72 Suter, L, 1-2 2 2-3 2 2 2 1 2 44 4.45 Alexander 2 3 2 2 0 2 32 3.82 Gustave 1 1 1 1 0 2 15 4.76

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Brubaker, W, 2-7 6 7 4 4 2 6 94 4.28 Crowe, H, 6 1 0 0 0 0 0 11 3.45 Stratton, H, 8 1 1 0 0 0 2 20 5.29 Bednar 2-3 4 3 3 1 0 30 2.50 De Los Santos, S, 2-3 1-3 0 0 0 0 0 5 2.84

Inherited runners-scored_Suter 1-0, De Los Santos 2-0.

Umpires_Home, Ron Kulpa; First, Angel Hernandez; Second, Carlos Torres; Third, Nate Tomlinson.

T_3:00. A_14,134 (38,747).

