Portland 3, Colorado 0

Colorado

0

0

—

0 Portland

1

2

—

Colorado 0 0 — 0 Portland 1 2 — 3

First Half_1, Portland, Blanco, 3 (penalty kick), 45th+8 minute.

Second Half_2, Portland, Niezgoda, 4 (Tuiloma), 54th; 3, Portland, Niezgoda, 5 (Williamson), 62nd.

Goalies_Colorado, William Yarbrough, Abraham Rodriguez; Portland, Aljaz Ivacic, David Bingham.

Yellow Cards_Chara, Portland, 27th; Yarbrough, Colorado, 45th+6; Esteves, Colorado, 84th; Toure, Colorado, 90th.

Referee_Rosendo Mendoza. Assistant Referees_Jeremy Kieso, Eduardo Jeff, Younes Marrakchi. 4th Official_Brandon Stevis.

Lineups

Colorado_William Yarbrough (Abraham Rodriguez, 45th+7); Steven Beitashour, Keegan Rosenberry, Auston Trusty, Daniel Wilson; Michael Barrios (Max, 80th), Mark-Anthony Kaye (Lucas Esteves, 67th), Collen Warner; Jonathan Lewis (Yaya Toure, 89th), Diego Rubio, Gyasi Zardes.

Portland_Aljaz Ivacic; Claudio Bravo, Bill Tuiloma, Jose Van Rankin, Dario Zuparic; Sebastian Blanco (Zac McGraw, 83rd), Diego Chara (David Ayala, 89th), Santiago Moreno, Cristhian Paredes (Eryk Williamson, 21st); Yimmi Chara (Dairon Asprilla, 70th), Jaroslaw Niezgoda (Nathan, 83rd).

