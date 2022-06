San Diego 13, N.Y. Mets 2

New York

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 2 5 1 3 5 Nimmo cf 2 0 0 0 1 2 .263 Lee cf 1 0 0 0 0 0 .000 Canha rf 4 0 0 0 0 1 .295 Lindor ss 3 0 0 0 0 0 .250 Mazeika 1b 1 0 1 0 0 0 .190 Davis 1b-3b 3 1 1 0 1 1 .245 Escobar 3b-2b 4 1 1 0 0 0 .243 McNeil lf 4 0 2 1 0 0 .314 Guillorme 2b-ss 3 0 0 0 1 0 .320 Nido c 3 0 0 0 0 0 .253 Plummer dh 3 0 0 0 0 1 .222

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 39 13 15 12 4 7 Profar lf 4 3 2 3 1 0 .252 Cronenworth 2b 4 3 3 5 1 0 .226 Machado dh 4 0 2 2 0 1 .329 a-Azocar ph-dh 1 0 0 0 0 0 .271 Voit 1b 5 0 1 0 0 1 .226 Mazara rf 5 0 2 1 0 2 .333 Alfaro c 5 1 2 0 0 1 .269 Grisham cf 4 2 1 0 1 0 .179 Kim ss 3 3 1 0 1 0 .207 Alcántara 3b 4 1 1 1 0 2 .162

New York 000 000 200_2 5 3 San Diego 101 540 20x_13 15 1

a-grounded out for Machado in the 7th.

E_Lindor (5), Nido (3), Rodríguez (1), Profar (1). LOB_New York 5, San Diego 7. 2B_Machado 2 (16), Cronenworth (10), Profar (13). HR_Cronenworth (6), off Nogosek. RBIs_McNeil (28), Mazara (2), Machado 2 (36), Profar 3 (32), Cronenworth 5 (33), Alcántara (9). S_Kim.

Runners left in scoring position_New York 2 (Guillorme 2); San Diego 4 (Mazara 2, Alfaro, Kim). RISP_New York 1 for 5; San Diego 6 for 17.

Runners moved up_McNeil, Voit, Alcántara. GIDP_Guillorme, Azocar.

DP_New York 1 (Lindor, Guillorme, Davis); San Diego 1 (Kim, Cronenworth, Voit).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Bassitt, L, 4-4 3 1-3 7 7 6 2 6 75 4.35 Nogosek 1 2-3 4 4 4 1 0 41 3.55 Ottavino 1 0 0 0 0 1 15 3.32 Rodríguez 1 2 2 1 1 0 25 5.49 Lugo 1 2 0 0 0 0 13 3.70

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Manaea, W, 3-3 7 3 2 1 3 3 91 3.52 Crismatt 2 2 0 0 0 2 32 1.67

Inherited runners-scored_Nogosek 1-1.

Umpires_Home, Malachi Moore; First, Tom Hallion; Second, Mark Ripperger; Third, Phil Cuzzi.

T_2:58. A_40,992 (40,209).

