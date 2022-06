San Francisco 2, Pittsburgh 0

San Francisco

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 2 6 2 5 11 González rf-lf 3 1 1 1 1 0 .303 Yastrzemski cf-rf 3 0 1 0 1 1 .270 Longoria 3b 4 0 0 0 0 2 .214 Pederson lf 4 1 1 1 0 2 .269 Slater cf 0 0 0 0 0 0 .235 Belt 1b 3 0 2 0 1 0 .243 Estrada 2b 3 0 0 0 1 2 .264 La Stella dh 2 0 1 0 0 0 .246 a-Flores ph-dh 2 0 0 0 0 1 .239 Crawford ss 3 0 0 0 0 2 .219 Wynns c 2 0 0 0 1 1 .294

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 28 0 2 0 2 8 Hayes 3b 4 0 1 0 0 0 .272 Reynolds cf 4 0 0 0 0 2 .252 Chavis 1b 4 0 0 0 0 2 .257 Vogelbach dh 2 0 0 0 1 0 .212 Castillo ss 3 0 0 0 0 1 .192 Suwinski lf 3 0 1 0 0 0 .211 Chang 2b 2 0 0 0 1 1 .179 Mitchell rf 3 0 0 0 0 2 .212 Heineman c 3 0 0 0 0 0 .122

San Francisco 100 100 000_2 6 0 Pittsburgh 000 000 000_0 2 0

a-grounded out for La Stella in the 7th.

LOB_San Francisco 5, Pittsburgh 3. 2B_Belt (3). HR_González (3), off Thompson; Pederson (14), off Thompson. RBIs_González (22), Pederson (34). SB_Estrada (9). CS_Estrada (2).

Runners left in scoring position_San Francisco 1 (Longoria); Pittsburgh 1 (Mitchell). RISP_San Francisco 1 for 4; Pittsburgh 0 for 1.

LIDP_Yastrzemski. GIDP_Longoria, Wynns, Suwinski.

DP_San Francisco 1 (Estrada, Crawford, Belt); Pittsburgh 3 (Chang, Chavis; Hayes, Chang, Chavis; Chavis).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Rodón, W, 6-4 8 2 0 0 2 8 98 2.84 Doval, S, 10-12 1 0 0 0 0 0 11 2.54

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Thompson, L, 3-5 4 1-3 4 2 2 5 2 83 4.47 Vieaux 1 2-3 1 0 0 0 3 29 0.00 De Los Santos 1 0 0 0 0 2 20 2.35 De Jong 2 1 0 0 0 4 31 1.93

Inherited runners-scored_Vieaux 1-0.

Umpires_Home, Mike Muchlinski; First, John Libka; Second, Jim Reynolds; Third, Alex Tosi.

T_2:46. A_19,075 (38,747).

