San Francisco 4, Detroit 3

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 3 10 3 4 8 Grossman lf 4 1 1 0 1 2 .214 Báez ss 5 0 1 0 0 1 .217 Cabrera dh 4 0 2 1 0 0 .300 Greene cf 3 1 2 0 1 1 .290 Torkelson 1b 3 0 0 0 1 1 .190 W.Castro rf 4 1 2 1 0 0 .261 Candelario 3b 3 0 2 1 1 1 .194 Schoop 2b 4 0 0 0 0 1 .192 Barnhart c 2 0 0 0 0 0 .214 b-H.Castro ph 1 0 0 0 0 0 .278 Haase c 1 0 0 0 0 1 .214

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 4 7 4 5 9 Slater cf 4 0 0 0 0 2 .245 Flores 2b 2 1 0 0 2 0 .243 Pederson lf 3 1 1 0 1 1 .274 Ruf 1b 3 1 0 0 1 1 .222 Longoria 3b 3 1 2 2 1 0 .246 Yastrzemski rf 4 0 1 2 0 0 .245 Mercedes dh 2 0 1 0 0 1 .250 a-La Stella ph-dh 2 0 1 0 0 0 .263 Estrada ss 4 0 0 0 0 2 .260 Wynns c 4 0 1 0 0 2 .243

Detroit 000 001 110_3 10 0 San Francisco 200 020 00x_4 7 0

a-singled for Mercedes in the 5th. b-lined out for Barnhart in the 7th.

LOB_Detroit 8, San Francisco 8. 2B_Greene (1), Grossman (8), W.Castro (9), Candelario (7), Pederson (7). RBIs_Cabrera (24), Candelario (18), W.Castro (14), Longoria 2 (17), Yastrzemski 2 (30).

Runners left in scoring position_Detroit 5 (Torkelson 2, Grossman, Schoop 2); San Francisco 2 (Yastrzemski, Estrada). RISP_Detroit 3 for 10; San Francisco 2 for 5.

GIDP_Báez, Schoop.

DP_San Francisco 2 (Flores, Estrada, Ruf; Estrada, Flores, Ruf).

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Skubal, L, 5-6 4 2-3 4 3 3 4 5 108 3.75 Peralta 1 1-3 3 1 1 0 2 33 2.35 Chafin 1 0 0 0 1 1 16 3.10 Jiménez 1 0 0 0 0 1 15 3.45

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Rodón, W, 7-4 6 7 1 1 0 4 86 2.62 Brebbia, H, 8 1 2 1 1 0 1 20 2.78 Leone, H, 10 2-3 1 1 1 3 1 26 2.54 Doval, S, 12-14 1 1-3 0 0 0 1 2 16 2.97

Inherited runners-scored_Peralta 1-1, Doval 3-0. WP_Peralta, Rodón.

Umpires_Home, Alfonso Marquez; First, Lance Barrett; Second, Ramon De Jesus; Third, Edwin Moscoso.

T_3:16. A_28,004 (41,915).

