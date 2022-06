Seattle 4, L.A. Angels 3

Seattle Los Angeles ab

Seattle Los Angeles ab r h bi ab r h bi Totals 36 4 10 4 Totals 31 3 7 3 Crawford ss 5 0 0 0 Ward rf 4 1 1 0 Rodríguez cf 5 2 1 1 Trout cf 3 2 2 2 Winker lf 4 1 3 0 Ohtani dh 3 0 1 1 Suárez 3b 4 1 3 1 Walsh 1b 4 0 0 0 Trammell rf 4 0 2 1 Stassi c 3 0 0 0 Padlo ph-1b 1 0 0 0 Duffy 3b 4 0 1 0 Raleigh c 4 0 0 0 Marsh lf 4 0 0 0 Upton dh 4 0 1 1 Rengifo 2b 3 0 2 0 Frazier 2b 2 0 0 0 Wade ss 2 0 0 0 Moore 1b-rf 3 0 0 0 MacKinnon ph 1 0 0 0 Velazquez ss 0 0 0 0

Seattle 101 101 000 — 4 Los Angeles 000 102 000 — 3

DP_Seattle 3, Los Angeles 1. LOB_Seattle 16, Los Angeles 4. 2B_Winker (11), Suárez 2 (14). 3B_Trout (2). HR_Rodríguez (10), Trout (22). SB_Trammell (2).

IP H R ER BB SO

Seattle Flexen W,3-8 5 5 3 3 2 3 Borucki H,4 1 0 0 0 0 2 Swanson H,4 1-3 2 0 0 0 1 Muñoz H,5 1 2-3 0 0 0 1 3 Sewald S,6-8 1 0 0 0 0 1

Los Angeles Lorenzen L,6-5 3 4 2 2 4 5 Ortega 2 2 1 1 1 1 Bradley 1 2 1 1 0 2 Wantz 1 1-3 0 0 0 2 0 Loup 1 2-3 2 0 0 2 3

Flexen pitched to 2 batters in the 6th.

HBP_Lorenzen (Crawford), Ortega (Moore).

Umpires_Home, Will Little; First, Adrian Johnson; Second, John Bacon; Third, Rob Drake.

T_3:41. A_35,704 (45,517).

