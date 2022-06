Seattle 5, Minnesota 0

Minnesota Seattle ab

r

h

bi ab

r

h

bi Totals

30

0

4

0 Totals

30

5

6

5 Arraez 2b

4

0

0

0 Frazier 2b

4

0

0

0 Buxton dh

2

0

0

0 France... READ MORE

Minnesota Seattle ab r h bi ab r h bi Totals 30 0 4 0 Totals 30 5 6 5 Arraez 2b 4 0 0 0 Frazier 2b 4 0 0 0 Buxton dh 2 0 0 0 France 1b 4 1 1 2 Correa ss 4 0 2 0 Rodríguez cf 2 1 1 0 Kepler rf 4 0 0 0 Suárez 3b 4 1 1 2 Urshela 3b 4 0 0 0 Toro dh 4 0 0 0 Larnach lf 3 0 0 0 Raleigh c 4 0 1 0 Miranda 1b 3 0 0 0 Trammell rf 3 0 0 0 Jeffers c 3 0 0 0 Moore ss 2 2 1 0 Celestino cf 3 0 2 0 Haggerty lf 3 0 1 1

Minnesota 000 000 000 — 0 Seattle 000 220 10x — 5

DP_Minnesota 0, Seattle 1. LOB_Minnesota 5, Seattle 4. 2B_Rodríguez (10), Haggerty (1). HR_Suárez (12), France (10). SB_Moore 2 (8).

IP H R ER BB SO

Minnesota Ryan L,5-3 4 2-3 5 4 4 1 3 Megill 1 1-3 0 0 0 1 1 Moran 2 1 1 1 1 2

Seattle Gilbert W,7-2 6 4 0 0 1 6 Swanson 1 0 0 0 0 1 Castillo 1 0 0 0 0 1 Festa 1 0 0 0 1 1

Umpires_Home, Dan Merzel; First, Adrian Johnson; Second, Angel Hernandez; Third, D.J. Reyburn.

T_2:36. A_13,019 (47,929).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.