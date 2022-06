St. Louis 2, Cincinnati 0

Cincinnati St. Louis ab

r

h

bi ab

r

h

bi Totals

30

0

4

0 Totals

30

2

6

0 Friedl cf

4

0

0

0 Edman ss

3

0

1

0 Drury 3b-2b

3

0

1

0 ... READ MORE

Cincinnati St. Louis ab r h bi ab r h bi Totals 30 0 4 0 Totals 30 2 6 0 Friedl cf 4 0 0 0 Edman ss 3 0 1 0 Drury 3b-2b 3 0 1 0 Gorman dh 4 0 0 0 Pham lf 4 0 1 0 Goldschmidt 1b 3 1 0 0 Votto 1b 2 0 1 0 Arenado 3b 4 1 2 0 Farmer ss 3 0 0 0 O’Neill lf 4 0 2 0 Okey c 0 0 0 0 Donovan 2b 3 0 0 0 Reynolds 2b-ss 4 0 0 0 Carlson rf 3 0 1 0 Lopez dh 4 0 0 0 Bader cf 3 0 0 0 Aquino rf 4 0 1 0 Knizner c 3 0 0 0 Garcia c 2 0 0 0 Moran ph-3b 0 0 0 0

Cincinnati 000 000 000 — 0 St. Louis 200 000 00x — 2

E_Aquino (2), Drury (2). DP_Cincinnati 0, St. Louis 1. LOB_Cincinnati 8, St. Louis 7. SB_Edman (15).

IP H R ER BB SO

Cincinnati Castillo L,2-4 6 6 2 1 1 3 Hoffman 1 0 0 0 1 0 Kuhnel 1 0 0 0 0 2

St. Louis Pallante W,2-0 5 1-3 4 0 0 2 4 Cabrera H,8 1 2-3 0 0 0 0 1 Gallegos H,2 1 0 0 0 3 1 Helsley S,4-6 1 0 0 0 0 2

HBP_Castillo (Donovan).

Umpires_Home, Tom Hallion; First, Mark Ripperger; Second, Phil Cuzzi; Third, Malachi Moore.

T_2:47. A_45,009 (45,494).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.