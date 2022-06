St. Louis 5, Chicago Cubs 3

Chicago

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 3 8 3 3 12 Morel 2b 5 1 1 0 0 3 .264 Ortega cf 4 1 1 2 0 1 .269 Contreras c 3 0 1 0 1 1 .265 Happ lf 3 0 0 0 1 1 .285 Wisdom 3b 3 1 1 0 1 2 .232 Hoerner ss 4 0 2 0 0 1 .291 Gomes dh 4 0 0 0 0 0 .231 Rivas 1b 3 0 0 1 0 2 .212 Velazquez rf 4 0 2 0 0 1 .375

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 5 10 5 3 9 Edman ss 5 0 1 1 0 2 .274 Gorman 2b 5 0 0 0 0 2 .255 Goldschmidt 1b 4 1 2 0 0 1 .338 Arenado 3b 4 2 3 0 0 0 .284 Donovan lf 3 0 1 2 1 1 .311 Carlson rf 3 0 1 1 1 0 .246 Yepez dh 4 0 1 0 0 0 .277 1-Sosa pr-dh 0 1 0 0 0 0 .188 Bader cf 2 1 1 0 1 1 .260 Knizner c 2 0 0 0 0 1 .185 a-Nootbaar ph 1 0 0 0 0 1 .164 Herrera c 0 0 0 1 0 0 .000

Chicago 000 010 020_3 8 0 St. Louis 200 001 02x_5 10 0

a-struck out for Knizner in the 6th.

1-ran for Yepez in the 8th.

LOB_Chicago 7, St. Louis 9. 2B_Contreras (14), Arenado (19), Carlson (13), Yepez (8). HR_Ortega (4), off Gallegos. RBIs_Rivas (21), Ortega 2 (13), Donovan 2 (24), Carlson (17), Herrera (1), Edman (30). SB_Edman (17). SF_Rivas, Herrera.

Runners left in scoring position_Chicago 3 (Hoerner, Morel, Happ); St. Louis 5 (Gorman, Donovan, Nootbaar 2, Yepez). RISP_Chicago 1 for 6; St. Louis 3 for 9.

Runners moved up_Gomes, Happ. GIDP_Gomes.

DP_St. Louis 1 (Arenado, Gorman, Goldschmidt).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Sampson 5 4 2 2 2 5 80 1.69 Wick 1-3 2 1 1 1 0 22 4.71 Effross 2-3 0 0 0 0 2 9 2.90 Leiter Jr., L, 1-2 2 4 2 2 0 2 37 6.04

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Mikolas 6 4 1 1 1 9 96 2.57 Gallegos, BS, 9-13 1 1-3 3 2 2 0 1 32 3.21 Helsley, W, 3-0 1 2-3 1 0 0 2 2 36 0.31

Inherited runners-scored_Effross 2-0. HBP_Leiter Jr. (Bader). WP_Leiter Jr., Helsley.

Umpires_Home, Lance Barksdale; First, Charlie Ramos; Second, Chris Conroy; Third, Chris Segal.

T_3:22. A_45,159 (45,494).

