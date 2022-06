St. Louis 6, Milwaukee 2

St. Louis Milwaukee ab

St. Louis Milwaukee ab r h bi ab r h bi Totals 36 6 11 6 Totals 30 2 4 2 Edman ss 5 1 1 0 Yelich lf 3 1 1 0 Donovan 1b 4 2 2 0 Adames ss 4 1 1 2 Arenado 3b 4 1 2 1 Tellez 1b 2 0 0 0 Yepez dh 4 0 0 1 McCutchen rf 2 0 0 0 Gorman 2b 4 2 4 4 Renfroe dh 3 0 0 0 Carlson rf 3 0 0 0 Caratini c 4 0 0 0 Bader cf 4 0 0 0 Urías 2b 4 0 2 0 Nootbaar lf 4 0 1 0 Peterson 3b 4 0 0 0 Knizner c 4 0 1 0 Taylor cf 4 0 0 0

St. Louis 200 100 120 — 6 Milwaukee 200 000 000 — 2

DP_St. Louis 1, Milwaukee 2. LOB_St. Louis 5, Milwaukee 7. 2B_Arenado (15), Urías (4). HR_Gorman 2 (6), Adames (14). SB_Carlson (2).

IP H R ER BB SO

St. Louis Flaherty 3 3 2 2 5 1 Thompson W,1-0 1 2-3 0 0 0 1 2 VerHagen H,3 1-3 0 0 0 0 0 Gallegos H,3 2 0 0 0 0 1 Helsley 2 1 0 0 0 2

Milwaukee González L,0-1 4 4 3 3 1 2 Suter 1 1-3 0 0 0 0 0 Sánchez 1 2-3 2 1 1 1 1 Strzelecki 2 5 2 2 0 3

Umpires_Home, Roberto Ortiz; First, Brian Knight; Second, Bill Miller; Third, Jeremy Riggs.

T_3:13. A_30,208 (41,900).

