St. Louis 7, Pittsburgh 5

Pittsburgh

AB

R

H

BI

BB

SO

Avg. Totals

34

5

7

5

2

6 Marcano lf

3

0

1

0

1

0

.313 Reynolds cf

4

1

1

0

0

1

.249 Hayes 3b

4

1

1

1 READ MORE

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 5 7 5 2 6 Marcano lf 3 0 1 0 1 0 .313 Reynolds cf 4 1 1 0 0 1 .249 Hayes 3b 4 1 1 1 0 0 .277 Chavis 1b 4 1 2 3 0 1 .274 Vogelbach dh 4 0 0 0 0 1 .226 Castillo ss 4 1 1 1 0 0 .204 Suwinski rf 3 0 0 0 1 2 .215 Heineman c 3 0 0 0 0 0 .140 b-Mitchell ph 1 0 0 0 0 1 .200 Chang 2b 3 1 1 0 0 0 .143 c-Perez ph 1 0 0 0 0 0 .105

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 7 14 6 1 4 Edman ss-2b 5 0 1 0 0 1 .278 Gorman 2b 3 0 1 0 0 0 .273 a-Bader ph-cf 2 0 0 0 0 1 .257 Goldschmidt 1b 4 2 3 1 1 0 .335 Arenado dh 4 0 0 0 0 0 .276 O’Neill lf 4 1 2 0 0 2 .226 Donovan 3b 4 1 3 2 0 0 .310 Yepez rf 3 1 1 0 0 0 .281 Sosa ss 1 0 0 0 0 0 .198 Carlson cf-rf 4 2 2 3 0 0 .255 Knizner c 3 0 1 0 0 0 .204

Pittsburgh 010 040 000_5 7 1 St. Louis 000 005 11x_7 14 0

a-popped out for Gorman in the 6th. b-struck out for Heineman in the 9th. c-flied out for Chang in the 9th.

E_Chang (1). LOB_Pittsburgh 4, St. Louis 8. 2B_Donovan 2 (11), Goldschmidt (20), Edman (9), Carlson (10). HR_Castillo (3), off Zack.Thompson; Chavis (6), off Zack.Thompson; Carlson (3), off Banda; Goldschmidt (13), off Stratton. RBIs_Castillo (11), Hayes (22), Chavis 3 (22), Donovan 2 (17), Carlson 3 (14), Goldschmidt (48). SB_O’Neill (5). S_Knizner.

Runners left in scoring position_Pittsburgh 1 (Heineman); St. Louis 5 (Carlson 2, Goldschmidt, Arenado, Bader). RISP_Pittsburgh 3 for 4; St. Louis 4 for 15.

Runners moved up_Marcano, Yepez 2, Donovan. GIDP_Arenado.

DP_Pittsburgh 1 (Castillo, Chang, Chavis).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Keller 5 1-3 7 2 2 1 2 97 5.07 Banda, BS, 0-1 1-3 4 3 3 0 0 14 6.59 Stratton, L, 3-3 1 1-3 2 1 1 0 1 21 5.68 De Los Santos 1 1 1 0 0 1 18 2.70

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Zack.Thompson 5 7 5 5 2 2 92 6.00 McFarland 1 1-3 0 0 0 0 1 18 7.40 Gallegos, W, 2-2 1 0 0 0 0 1 11 3.04 Cabrera, H, 9 2-3 0 0 0 0 1 10 1.98 Helsley, S, 5-7 1 0 0 0 0 1 12 0.37

Inherited runners-scored_Banda 2-2, Stratton 1-0.

Umpires_Home, Scott Barry; First, Ben May; Second, Clint Vondrak; Third, Dan Iassogna.

T_3:07. A_37,398 (45,494).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.