Texas A&M 5, Notre Dame 1

Texas A&M Notre Dame ab

r

h

bi ab

r

h

bi Totals

33

5

10

4 Totals

30

1

5

1 Werner 3b

4

2

2

1 Cole lf

2

0

0

0 Moss 1b

5

1

1

0 ... ... READ MORE

Texas A&M Notre Dame ab r h bi ab r h bi Totals 33 5 10 4 Totals 30 1 5 1 Werner 3b 4 2 2 1 Cole lf 2 0 0 0 Moss 1b 5 1 1 0 Myers cf 2 0 0 0 Rock lf 4 0 1 2 Putz 1b 4 0 0 0 Bost dh 4 0 2 0 LaManna c 4 0 1 0 Targac 2b 2 0 1 1 Brnngan 3b 3 0 0 0 Claunch c 4 0 0 0 Zyska dh 2 0 0 0 Minnich rf 4 0 1 0 Juaire ph/dh-dh 2 0 0 0 Thmpson cf 3 1 1 0 Miller 2b 4 0 3 0 Kaler ss 3 1 1 0 Prjzner ss 4 0 0 0 Coetzee rf 3 1 1 1

E_Werner, Brannigan. 2B_Moss (18), Bost (14), Miller 2 (7). HR_Werner (7), Coetzee (12). RBI_Werner (29), Rock 2 (64), Targac (58), Coetzee (43).

Texas A&M 003 020 000 5-10-1 — 5 Notre Dame 000 000 010 1-5-2 — 1

IP H R ER BB SO

Texas A&M Dettmer W 7 3 0 0 0 6 Rudis 0 1 1 1 1 0 Menefee S 2 1 0 0 1 2

Notre Dame Simon L 2 2 3 1 3 5 Findlay 2 5 2 2 1 1 Rao 1 1/3 2 0 0 1 1 Mercer 3 2/3 1 0 0 1 4

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.