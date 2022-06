the Memorial Tournament presented by Workday Par Scores

Saturday

Saturday

At Muirfield Village Golf Club

Dublin, Ohio

Purse: $12 million

Yardage: 7,533; Par: 72

Third Round

Billy Horschel 70-68-65—203 -13 Cameron Smith 67-69-72—208 -8 Aaron Wise 70-69-69—208 -8 Daniel Berger 70-72-67—209 -7 Francesco Molinari 71-68-70—209 -7 Jhonattan Vegas 69-69-71—209 -7 Patrick Cantlay 72-69-69—210 -6 Luke List 67-71-72—210 -6 Denny McCarthy 68-69-73—210 -6 Joaquin Niemann 71-69-70—210 -6 Davis Riley 67-71-72—210 -6 Matthew NeSmith 69-72-70—211 -5 Sahith Theegala 68-75-68—211 -5 Cameron Young 67-71-73—211 -5 Abraham Ancer 69-72-71—212 -4 Kyoung-Hoon Lee 67-70-75—212 -4 Rory McIlroy 70-69-73—212 -4 Will Zalatoris 68-73-71—212 -4 Keegan Bradley 69-75-69—213 -3 Joel Dahmen 69-73-71—213 -3 Jason Day 71-74-68—213 -3 Max Homa 69-74-70—213 -3 Beau Hossler 72-70-71—213 -3 Charles Howell III 71-72-70—213 -3 Shane Lowry 69-72-72—213 -3 Jordan Spieth 70-74-69—213 -3 Brendan Steele 69-76-68—213 -3 Emiliano Grillo 71-73-70—214 -2 Adam Hadwin 76-68-70—214 -2 Brian Harman 73-70-71—214 -2 Si Woo Kim 72-71-71—214 -2 David Lipsky 71-70-73—214 -2 Troy Merritt 73-72-69—214 -2 Cameron Tringale 73-70-71—214 -2 Sungjae Im 70-70-75—215 -1 Keith Mitchell 70-69-76—215 -1 Mito Pereira 73-72-70—215 -1 Jon Rahm 72-70-73—215 -1 Aaron Rai 74-72-69—215 -1 Adam Schenk 74-72-69—215 -1 Sepp Straka 71-70-74—215 -1 Corey Conners 69-73-74—216 E Lucas Herbert 70-76-70—216 E Garrick Higgo 75-71-70—216 E Mackenzie Hughes 67-73-76—216 E Chan Kim 73-73-70—216 E Martin Laird 72-73-71—216 E Xander Schauffele 70-73-73—216 E Wyndham Clark 68-76-73—217 +1 Doug Ghim 77-68-72—217 +1 Matt Kuchar 70-75-72—217 +1 Pat Perez 72-72-73—217 +1 Carlos Ortiz 71-72-75—218 +2 Brandt Snedeker 72-74-72—218 +2 Rickie Fowler 70-74-75—219 +3 Chris Kirk 75-68-76—219 +3 David Lingmerth 74-72-73—219 +3 Patrick Reed 76-70-73—219 +3 Adam Scott 70-76-73—219 +3 Adam Svensson 72-71-76—219 +3 C.T. Pan 76-68-76—220 +4 J.T. Poston 78-68-74—220 +4 Brandon Wu 71-69-80—220 +4 Lucas Glover 75-70-77—222 +6 Lanto Griffin 74-72-76—222 +6 Kramer Hickok 75-71-76—222 +6 Viktor Hovland 71-73-78—222 +6 Camilo Villegas 73-72-78—223 +7 Cameron Davis 71-75-78—224 +8 Ryan Moore 74-72-78—224 +8

