NATIONAL LEAGUE

G AB H R Pct. Goldschmidt StL 51 194 67 36 .345 M.Machado SD 50 189 65 38 .344 Iglesias Col 43 155 49 17 .316 McNeil NYM 51 178 56 26 .315 Betts LAD 50 201 62 52 .308 Harper Phi 46 182 56 36 .308 Bell Was 53 193 59 28 .306 T.Turner LAD 52 203 61 25 .300 Hosmer SD 49 184 55 17 .299 Cron Col 52 205 61 32 .298

Home Runs

Betts, Los Angeles, 16; C.Walker, Arizona, 14; Schwarber, Philadelphia, 14; Alonso, New York, 14; Cron, Colorado, 14; Pederson, San Francisco, 13; Riley, Atlanta, 13; Wisdom, Chicago, 12; Harper, Philadelphia, 12; Goldschmidt, St. Louis, 12.

Runs Batted In

Alonso, New York, 48; Goldschmidt, St. Louis, 47; Lindor, New York, 43; T.Turner, Los Angeles, 42; Cron, Colorado, 40; Arenado, St. Louis, 37; Tellez, Milwaukee, 36; Harper, Philadelphia, 36; Betts, Los Angeles, 36; M.Machado, San Diego, 32.

Pitching

T.Anderson, Los Angeles, 7-0; Musgrove, San Diego, 6-0; Gonsolin, Los Angeles, 6-0; K.Thompson, Chicago, 6-0; Buehler, Los Angeles, 6-1; Carrasco, New York, 6-1; Alcantara, Miami, 6-2; Gray, Washington, 6-4; 3 tied at 5-1.

