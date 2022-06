NATIONAL LEAGUE G

NATIONAL LEAGUE

G AB H R Pct. Goldschmidt StL 57 216 72 41 .333 M.Machado SD 55 210 69 38 .329 Cooper Mia 51 182 58 20 .319 Harper Phi 52 205 65 43 .317 McNeil NYM 55 194 61 27 .314 Bell Was 59 218 67 31 .307 Iglesias Col 46 167 51 18 .305 T.Turner LAD 57 222 67 30 .302 Canha NYM 47 166 49 27 .295 Hosmer SD 52 197 58 18 .294

Home Runs

Schwarber, Philadelphia, 16; Alonso, New York, 16; Betts, Los Angeles, 16; C.Walker, Arizona, 15; Harper, Philadelphia, 15; Riley, Atlanta, 15; Cron, Colorado, 14; Pederson, San Francisco, 13; 4 tied at 12.

Runs Batted In

Alonso, New York, 54; Goldschmidt, St. Louis, 47; T.Turner, Los Angeles, 46; Harper, Philadelphia, 45; Lindor, New York, 45; Cron, Colorado, 41; Arenado, St. Louis, 39; Betts, Los Angeles, 39; Tellez, Milwaukee, 38; Chisholm Jr., Miami, 37.

Pitching

T.Anderson, Los Angeles, 7-0; Gonsolin, Los Angeles, 7-0; Carrasco, New York, 7-1; Musgrove, San Diego, 6-0; K.Thompson, Chicago, 6-1; Alcantara, Miami, 6-2; Fried, Atlanta, 6-2; Buehler, Los Angeles, 6-2; Wright, Atlanta, 6-3; Gray, Washington, 6-4.

