Toronto 7, Baltimore 6

Baltimore AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 6 6 6 0 11 Mullins dh 5 1 1 0 0 0 .243 Hays rf 3 2 1 1 0 0 .291 Mountcastle 1b 4 2 2 3 0 1 .267 Rutschman c 4 1 2 2 0 0 .192 Odor 2b 4 0 0 0 0 1 .204 Nevin 3b 4 0 0 0 0 2 .202 Stowers lf 4 0 0 0 0 3 .143 Mateo ss 3 0 0 0 0 2 .210 McKenna cf 4 0 0 0 0 2 .224

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Totals 39 7 13 7 0 6 Springer cf 5 0 0 0 0 3 .271 Bichette ss 5 1 0 0 0 0 .260 Guerrero Jr. 1b 5 3 4 2 0 1 .271 Kirk c 4 0 1 1 0 0 .311 Hernández dh 4 1 2 2 0 0 .252 Espinal 2b 4 1 2 0 0 0 .298 Chapman 3b 4 1 1 2 0 0 .223 Gurriel Jr. lf 4 0 2 0 0 1 .282 Tapia rf 4 0 1 0 0 1 .251

Baltimore 000 200 130 0_6 6 0 Toronto 104 010 000 1_7 13 0

No outs when winning run scored.

LOB_Baltimore 2, Toronto 6. 2B_Rutschman (5), Mullins (15), Hays (15), Kirk (10). HR_Rutschman (1), off Berríos; Mountcastle (11), off Berríos; Mountcastle (12), off García; Hernández (4), off Zimmermann; Chapman (9), off Zimmermann; Guerrero Jr. (16), off Zimmermann. RBIs_Rutschman 2 (2), Mountcastle 3 (33), Hays (36), Kirk (20), Hernández 2 (20), Chapman 2 (27), Guerrero Jr. 2 (39). SB_Hernández (3). S_Mateo.

Runners left in scoring position_Baltimore 2 (Stowers, Mullins); Toronto 3 (Hernández, Gurriel Jr., Springer). RISP_Baltimore 2 for 7; Toronto 1 for 5.

Runners moved up_Chapman.

Baltimore IP H R ER BB SO NP ERA Zimmermann 4 2-3 11 6 6 0 2 80 5.94 Baker 2 1-3 0 0 0 0 2 29 5.47 Tate 1 1 0 0 0 0 9 1.72 López 1 0 0 0 0 2 11 0.85 Bautista, L, 2-2 0 1 1 0 0 0 2 1.73

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Berríos 7 3 3 3 0 8 86 4.65 García, BS, 0-3 2-3 3 3 3 0 1 18 3.75 Mayza 1-3 0 0 0 0 0 6 1.80 Romano 1 0 0 0 0 1 10 2.70 Cimber, W, 7-2 1 0 0 0 0 1 8 2.36

Inherited runners-scored_Baker 1-0. HBP_Berríos (Hays).

Umpires_Home, Jordan Baker; First, Paul Emmel; Second, Shane Livensparger; Third, Chad Whitson.

T_2:53. A_19,961 (53,506).

