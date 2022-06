Toronto 8, Chicago White Sox 3

Chicago

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 3 7 3 2 7 L.García ss 4 1 2 0 0 1 .194 Robert cf 4 1 2 2 0 0 .290 Moncada 3b 4 0 1 1 0 0 .138 Abreu 1b 4 0 1 0 0 1 .250 Sheets rf 3 0 0 0 1 2 .203 Grandal c 3 0 0 0 1 2 .160 Vaughn lf 4 0 0 0 0 0 .274 McGuire dh 4 1 1 0 0 1 .202 Harrison 2b 3 0 0 0 0 0 .167

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 8 12 7 3 8 Espinal 2b 5 0 3 3 0 0 .272 Bichette ss 5 0 1 1 0 1 .254 Guerrero Jr. dh 4 1 1 0 1 1 .253 Hernández rf 5 2 2 2 0 1 .210 Kirk c 3 0 2 0 1 1 .301 Biggio 1b 4 1 1 1 0 2 .125 Chapman 3b 3 1 1 0 0 1 .206 Tapia lf 3 2 1 0 0 0 .252 a-Gurriel Jr. ph-lf 1 1 0 0 0 0 .241 Zimmer cf 2 0 0 0 1 1 .111

Chicago 000 000 030_3 7 1 Toronto 001 012 04x_8 12 0

a-pinch hit for Tapia in the 8th.

E_Sheets (2). LOB_Chicago 5, Toronto 8. 2B_Robert (4), Tapia (7), Kirk (8), Espinal (14), Guerrero Jr. (6), Hernández (6), Biggio (2). HR_Hernández (3), off Cueto. RBIs_Robert 2 (19), Moncada (5), Espinal 3 (22), Hernández 2 (13), Biggio (2), Bichette (26). SB_Robert (7).

Runners left in scoring position_Chicago 2 (Grandal 2); Toronto 5 (Hernández 2, Bichette, Biggio, Guerrero Jr.). RISP_Chicago 2 for 5; Toronto 4 for 12.

GIDP_Sheets, Espinal.

DP_Chicago 1 (L.García, Harrison, Abreu); Toronto 1 (Chapman, Bichette, Biggio).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Cueto, L, 0-2 6 7 4 3 0 5 84 2.92 Banks 1 1 0 0 1 1 17 4.79 López 0 2 4 4 1 0 19 4.50 Bummer 2-3 1 0 0 0 1 8 3.52 Lambert 1-3 1 0 0 1 1 15 5.14

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Manoah, W, 6-1 7 2-3 6 3 3 1 5 102 1.98 Cimber, H, 8 1-3 1 0 0 0 0 8 1.99 Thornton 1 0 0 0 1 2 18 3.31

López pitched to 4 batters in the 8th

Inherited runners-scored_Bummer 3-2, Lambert 2-1, Cimber 1-1. HBP_Cueto (Zimmer), López (Chapman). WP_Lambert.

Umpires_Home, Ryan Blakney; First, Ryan Additon; Second, Adrian Johnson; Third, Erich Bacchus.

T_3:05. A_25,250 (53,506).

